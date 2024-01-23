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ЦБ не видит оснований для продления обязательной валютной выручки

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При этом в Минфине с этим не согласны и выступают за продление меры

ЦБ не видит оснований для продления обязательной валютной выручки

Доллары США / Фото: unsplash.com

Центробанк не видит “весомых оснований” для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами. Как сообщает ТАСС, там отметили, что влияние меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с ключевой ставкой и денежно-кредитной политикой.

“Значимый вклад также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов”, – добавили в ЦБ.Вместе с тем Минфин РФ выступает за продление механизма обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами. В ведомстве считают, что метод оказался действенным. При этом меру можно скорректировать, если она начнет вызывать сложности у экспортеров.

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