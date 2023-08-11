ЦБ представил экономические сценарии с учетом деглобализации и роста инфляции

Реализация рисков в обоих сценариях потребует более жесткой денежно-кредитной политики в 2024-2025 годах

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Центробанк представил альтернативные сценарии развития экономик с дальнейшим разделением стран на блоки и ростом инфляционного давления. Как сообщает ТАСС, главные риски для России связаны с ухудшением ситуации в мировой экономике и геополитического фона и в целом.

Согласно сценарию “Усиление фрагментации”, страны все больше будут делиться на блоки, перемещая все больше производств обратно на свою территорию или в дружественные страны. Кроме ухудшения торговли это может вызвать усиление санкционного давления.

Еще один сценарий, “Рисковый”, предполагает весь комплекс неблагоприятных внешних условий. По нему банки стран с развитой экономикой будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. В результате это вызовет усиление давления на балансы финансовых организаций и приведет к кризису. Реализация процентнoго риска для финансового сектора и для глобальных заемщиков в этом сценарии происходит в условиях разделения стран на региональные блоки – это только усиливает кризис.

Реализация рисков в обоих сценариях приведет к усилению инфляции и потребует более жесткой денежно-кредитной политики в 2024-2025 годах. При этом будет усиливаться давление на экономический рост, а также падать цена на нефть Urals. При этом ВВП РФ все равно не опустится ниже уровня 2020 года.

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