Цена бензина на российской бирже во вторник снизилась на два-четыре процента

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2-4%, летнее дизельное топливо подешевело на 1%, следует из материалов торгов.

Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,75%, до 49 953 рублей за тонну, Аи-95 – на 3,53%, до 54 879 рублей. Летнее дизтопливо подешевело на 1,03%, до 58 630 рублей за тонну.

При этом стоимость межсезонного дизтоплива по итогам торгов вторника выросла на 0,76%, до 58 327 рублей за тонну, зимнего дизельного топлива – на 0,8%, до 70 693 рублей за тонну.

Стоимость мазута за вторник опустилась на 3,29%, до 23 282 рублей за тонну, цена авиакеросина выросла на 1,31%, до 79 048 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,42%, до 31 878 рублей за тонну.

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