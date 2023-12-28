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Центр Барнаула встал в пробки уже в обед

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Заторы растянулись по всему городу

Центр Барнаула встал в пробки уже в обед

Фото: “Яндекс. Пробки”

Пробки в Барнауле начались еще до наступления вечера. По данным сервиса “Яндекс. Пробки”, интенсивность заторов составляет пока шесть баллов.

Сильные заторы во всем центре города. Стоят Челюскинцев, Ядринцева, проспекты Красноармейский и Ленина, а также ряд других улиц.

Также пробки вышли за пределы центра. Стоит шоссе Ленточный бор, Власихинская, Балтийская и Попова.

На Павловском тракте местами также есть затруднения движения. На пересечении с улицей Георгиева ситуацию на дороге усугубляет авария.

новости Алтайский

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