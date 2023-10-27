Центробанк повысил ключевую ставку до 15%

Текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий регулятора

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Центробанк повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, который опубликовали на сайте ЦБ.

В публикации уточняется, что текущее инфляционное давление усилилось и превысило пределы ожиданий Центробанка. В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год. Это значительно выше, чем во втором квартале — тогда инфляция составляла 5,1%.

Инфляционные ожидания населения и экспертов также находятся на повышенном уровне. При этом на среднесрочную перспективу ожидания профессиональных аналитиков заякорены около 4%.

Новый прогноз ЦБ предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция будет находиться на уровне от 7,0-7,5%. С учетом денежно-кредитной политики годовая инфляция упадет до 4,0-4,5% в 2024 году.

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