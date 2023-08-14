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Центробанк проведет внеочередное заседание по вопросу ключевой ставки

редактор01 mins

Пресс-релиз по итогам совещания опубликуют в 10:30 мск

Фото: unsplash.com

15 августа Центробанк планирует провести внеочередное заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-релиз по итогам совещания опубликуют в 10:30 мск. Ранее регулятор не исключал ее повышения.

Отметим, что на фоне этого объявления рубль укрепился и стал ниже 99 рублей. До этого он превышал стоимость в 101 рубль. Курс евро ниже 108 рублей. Днем он побил планку в 111 рублей. 

Напомним, что 21 июля Центробанк, для того чтобы снизить темпы инфляции и рост цен в России, повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 8,5%. Как связана ключевая ставка с кредитной, а самое главное – стоит ли срочно бежать в банк, amic.ru выяснил у экспертов из Алтайского края.

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