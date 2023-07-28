Цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр

Алтайским АЗС придется продавать АИ-92 за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль

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В Алтайском крае к осени цена на бензин АИ-95 может превысить 60 рублей за литр на заправках независимых операторов, пишет “Толк”.

Как пояснил глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко, сейчас нефтяные компании рекордно увеличивают оптовые цены на топливо для независимых операторов, для которых за год АИ-92 подорожал на 55%, АИ-95 – на 46%.

При этом на своих заправках нефтяники цены придерживают: в опте торгуют на 10% выше, чем предлагают у себя в рознице.

Например, если взять стоимость АИ-95 на 25 июля, то на нефтебазе литр стоил 54 рубля для частников.

“Но его еще нужно довезти до АЗС, это 50-70 копеек на литр, плюс затраты на самой заправке: зарплата операторам, налоги, коммуналка и так далее. В общей сложности это минимум семь рублей на литр”, – указал Матвейко.

Таким образом, если покупать бензин в опте по 54 рубля за литр, то продавать нужно за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль.

На данный момент независимые операторы продают бензин, купленный на бирже примерно месяц-полтора назад по более низкой цене, чем сейчас. А действующие оптовые цены докатятся до алтайских АЗС примерно к осени.

Ранее всем недовольным ценами на бензин посоветовали купить электромобиль.

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