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Цены на машины снизятся, а гибриды будут в фаворе – прогноз автоэксперта

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На авторынке произошла колоссальная затоварка, все машины не успевают распродать, уверен Александр Михельсон

Цены на машины снизятся, а гибриды будут в фаворе – прогноз автоэксперта

Салон автомобиля / Фото: freepik.com

Что изменится в ближайшем будущем на автомобильном рынке, в эфире Business FM Барнаул рассказал автоэксперт Александр Михельсон. И самое главное, что интересно всем без исключения: эксперт прогнозирует падение цен на машины.

Технические тенденции

Прорывная технология, которая победит в ближайшем будущем даже электромобили, – это последовательные гибриды, уверен Александр Михельсон. Эксперт напоминает, что это автомобили, которые могут двигаться, используя небольшой двигатель внутреннего сгорания и мощные батареи. По словам Михельсона, сейчас практически все автомобили начали резко делать такие машины и даже выводить их в отдельные суббренды. Особенно это заметно по китайским производителям.

Машины могут начать дешеветь

Сейчас на авторынке произошла колоссальная затоварка, уверен эксперт. В первую очередь это касается китайских автомобилей: машины ввозят миллионами, а продается 500 тысяч.

“И тут-то возникает вопрос: куда не распроданные остатки девать”, – указывает Михельсон. По его мнению, падение цен уже происходит.

К тому же на многие китайские автомобили цены в России сформировались за счет дефицита за минувшие два года и были откровенно завышены. Эксперт отмечает, что в Китае цены на эти же марки авто в два раза ниже в долларовом эквиваленте.

“Я не скажу, что цены снизятся критично, но по крайней мере так стремительно расти больше не будут, это факт”, – прогнозирует автоэксперт.

город Горняк

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