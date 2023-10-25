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Цены на мясо курицы в России начали снижаться

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Цены на тушку бройлера в России начали снижаться. Об этом сообщает “Амител”.

По информации Росстата, в августе килограмм курицы стоил 208 рублей, а в сентябре стоимость тушки бройлера увеличилась до 221 рубля. 

16 октября Федеральная антимонопольная служба отчиталась о том, что цены пошли вниз.

Один из крупных производителей рассказал, что на совещании в Минсельхозе отмечалось, что в случае дальнейшего роста цен участники рынка могли бы столкнуться с государственным регулированием.

экономика #incident_rubtsovsk #Рубцовск #Алтайскийкрай

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