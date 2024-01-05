Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ЦИК зарегистрировал алтайского депутата Малинковича кандидатом в президенты РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Теперь ему предстоит заручиться поддержкой 100 тысяч человек

ЦИК зарегистрировал алтайского депутата Малинковича кандидатом в президенты РФ

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЦИК России зарегистрировал в качестве кандидата в президенты депутата АКЗС, лидера партии “Коммунисты России” Сергея Малинковича. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.

Теперь Малинкович сможет открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей. Как кандидат от партии он должен будет собрать  от 100 до 105 тысяч “автографов”. При этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тысяч.

Сдать подписные листы в ЦИК Малинкович должен не позднее 31 января 2024 года.

Также сообщается, ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность главы государства Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова (“Новые Люди”).

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix