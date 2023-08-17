ЦРУ заранее предупреждало Блинкена о провале контрнаступления Киева, заявил Херш

По информации журналиста, в администрации президента США проигнорировали эту информацию

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Представители ЦРУ заранее предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина не сможет добиться успеха в результате контрнаступления в этом году. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник Херша в американской разведке, Блинкен узнал от ЦРУ, что контрнаступление не станет удачным, а все это было устроенное президентом Украины Владимиром Зеленским “шоу”, в которое поверили в Вашингтоне.

На этих ожиданиях строились планы, а встреча по украинскому урегулированию в Джидде должна была стать финальной точкой “молниеносного весеннего контрнаступления Украины”.

“Но пока Россия продолжает сдерживать украинское наступление и не давать ему продвигаться”, – подчеркнул Херш.

Журналист подчеркнул, что встреча в Джидде была идеей помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Он видел в ней эквивалент встречи в Версали Вудро Вильсона, который тогда заключил мирное соглашение по войне во Вьетнаме. Херш считает, что это была еще одна ошибка, однако “их уже никто не считает”.

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