Час с ней стоит больше 16 тысяч рублей

17 марта 2024, 19:0095Написать комментарий

Латекс, плети, веревки, унижения, боль и жесткий извращенный секс — примерно такие возникают ассоциации на аббревиатуру БДСМ у человека, не погруженного в тематику эротической субкультуры. Однако БДСМ — это не только про боль и унижения (хотя они здесь тоже могут быть), а про психологическое подчинение и доминацию. Это настоящая психологическая работа, основанная на чувстве абсолютного доверия к партнеру. Мы привыкли к тому, что в качестве доминатора могут выступать мужчины. Но это игра в обе стороны.

Госпоже Марлен, именно под таким псевдонимом ее знают тематики, 30 лет. У нее есть свой бизнес, отношения и семья. Но она одна из тех девушек, которая сумела монетизировать свою склонность к женской доминации. Уже несколько лет она встречается с мужчинами, чтобы ненадолго стать их госпожой. Она рассказала, чем отличаются такие интим-услуги, сколько на этом можно зарабатывать, зачем они нужны мужчинам и кто за ними приходит. Подробности — в материале 72.RU.

«Все нижние мальчики — самые адекватные люди»

— Расскажите, как у вас вообще интерес появился к доминации?

— В подростковом возрасте меня заинтересовали статьи по этой тематике, я начала погружаться в теорию. Хотя подобная тема была непринятой, подростки обычно смотрят порнушку. А я читала статьи, и мне тогда уже что-то откликнулось. Именно визуальная сторона и позиционирование, то есть эстетика, ощущения, которые я испытываю. Я чувствую себя, скажем так, на своем месте, я — хозяйка. К самой же практике пришла гораздо позже, в 18 лет. Но в сравнении с другими — довольно-таки рано. Первый такой легкий опыт был с моим молодым человеком. Это были легкий массаж простаты мужчине, порка, связывание.

— Это он предложил попробовать или вы?

— Это было интуитивно. То есть в какой-то момент у меня возникла такая мысль, и он мне не отказал. Обычно чувствуется всё, если знаешь человека уже хорошо. После этого мужчины у меня были другие отношения, абсолютно классические. Затем, уже ближе к 25, наступил этап, такой кризис, переоценка ценностей: кто я, что я, куда я и зачем. Думаю, многие это переживали, когда начинаешь себя изучать. Вроде бы уже попробовала многое в жизни и в работе, в профессиональной сфере, в сексуальной, в том числе в личных отношениях. Всё что-то не то, и вот здесь я опять погрузилась в эту тему. Изучила ее заново.

Года три назад я начала профессиональную практику именно в сессионном формате и в формате отношений в качестве верхней и нижнего (верхний — тот, кто подчиняет, нижний — кто подчиняется. — Прим. ред.). До этого всё было очень непонятно, спонтанно, неконтролируемо. Периодически меня шатало: стоит, не стоит, со мной вообще всё окей? Сейчас я поняла, что со мной всё хорошо и с ними (нижними мужчинами. — Прим. ред.) всё хорошо.

— Давайте немного отойдем в сторону. Что вообще под собой подразумевают БДСМ-отношения, это же отношения по сути?

— Это не так, как у нас думают многие, что априори все извращения — это БДСМ. БДСМ — это способ реализации своих истинных желаний, это самое главное. А в каком формате, в каком позиционировании — это уже другой вопрос. На мой взгляд, все мальчики нижние — самые адекватные люди, относительно тех, кто в себе глушит подобные желания. Потому что, на самом деле, нижняя либо верхняя наклонность есть практически у каждого человека.

Если касаемо мужчин, то преимущественно 80−90% чего-то хотят. Только вопрос — чего? Большинство останавливается на лайтовом, например всеми горячо любимые кунимены. Кто-то хочет именно психологического доминирования, хотят женщину-маму. Это тоже какой-то формат, да. Многие, я думаю, женщины сталкивались, что их мужчины хотят «мамочку» в отношениях.

А потом уже, лишь на втором месте, а то и на третьем, конкретные практики: дисциплина, всевозможная порка, трамплинг и так далее. Все до такой степени за******* [устали] на работе, вы приходите и хотите хоть где-то не нести эту ответственность. Вы ее сюда скинули и хоть здесь выдохнули. А в практиках границы у всех разные. Понятие нормы очень относительно.

Тематические и классические отношения

— Как вы начали проводить профессионально сессии как госпожа? Как начали это монетизировать?

— Я всегда это монетизировала на самом деле, потому что меня изначально обеспечивали мужчины. То есть и первый, и второй супруг, всегда так было. Для меня сейчас есть два формата. Один из них — сессионный, когда два человека встречаются на какой-то территории, делают что-то конкретное и расходятся. Так работают проститутки, так работают практически все специалисты с почасовой оплатой. Мы же никого не осуждаем, я нормально к любой профессии отношусь. Пришел, выполнил свою задачу и ушел. В конце попили чай, всё хорошо, получил свою оплату.

И есть второй формат — это формат тематических отношений, которые для меня происходят в такой же форме, как и любые отношения. Мы сначала знакомимся, допустим, так же, как с вами сейчас. Я смотрю на человека, он смотрит на меня. Я наблюдаю за его поведением, отношением ко мне, насколько он адекватен, интересен. И насколько он вообще понимает ценность женщины. Особенно женщины-госпожи. Потому что кто такая госпожа? Это уникальная женщина, потому что она может то, чего не может большинство. Это при том, что спрос огромный. Хотят очень многие, как я уже говорила, под 80% мужчин, а то и больше.

— И как такие мужчины находят госпожу?

— Есть определенный сайт, где размещаются не только девушки древнейшей профессии. Это сайт 18+. Конкретно в моем случае сексуальные контакты невозможны в принципе, и даже невозможен куннилингус. То есть именно у меня. Хотя есть девушки, которые это практикуют. У меня список практик, которые я могу осуществить на сессии, разный. Есть расширенная версия, которая может быть только в тематических отношениях. У меня есть и классические, но их мы сейчас не касаемся. В целом у меня несколько мужчин — я полигамный человек.

— Как к вашим тематическим отношениям относится ваш мужчина?

— А вы представьте, насколько это классно — спать с госпожой, которую хотят очень многие и платят деньги лишь бы за то, чтобы ей ноги поцеловать. А он имеет возможность лечь с ней в постель. Разве это не тешит самолюбие? Во всяком случае, у нас есть договоренность.

— Вы говорите, что списки практик для обычных сессий и для отношений разные. В чем отличие?

— Сразу скажу, я не садистка. Какие-то болевые практики и унижения для меня тяжеловаты. Я не особо хочу это делать. В принципе, могу, но не люблю. Мое любимое — это футфетиш. Я большая футфетишистка. Красный педикюр, чулки, шпильки и так далее — это моя любовь. Я получаю оргазм от массажа ног, стоп. Это уже отдельный вид удовольствия для меня. Есть еще бутфетишисты, тут уже не ноги главные, а именно обувь. Еще из списка практик: массаж простаты руками и иными приборами. Это на втором месте из любимых. На третьем — феминизация. И все эти три практики очень часто совмещаются. И это совсем не про унижение.

— А про что?

— Отпустить ответственность, делегировать кому-то. Те ребята, которые были на сессиях, и еще один, с кем мы уже общаемся довольно долго, они многие серьезные люди в обычной жизни. Просто у них вот такие приколы. Они получают оргазм не только членом, но и через простату. И оргазмы там более яркие, сильные.

«Футфетиш, переодевание и страпон»

— Как прошла ваша первая сессия? Вы разместили анкету, и что дальше?

— И пошел поток д*******в [чудаков]. Просто огромное количество. В принципе, не только на сайтах, но и в целом в жизни. Взять рандомных 100 человек, неважно, мужчин или женщин, среди них будет 30% просто странных людей. Часть из оставшихся 70% — неплатежеспособны. А кто сказал, что какая-то элитная редкая услуга должна стоить дешево? Я считаю, что нет, она должна стоить дорого.

Итак, первая сессия была в гостинице. Приличная гостиница, арендовал ее он. Он оплатил мне бизнес-такси, цветы принес, хотя я не намекала, но он в самом деле был просто классный мужчина. Встретил меня в холле, забрал сумку. Его трясло всего прямо, а я делаю вид, что не переживаю. Хотя волнение, конечно, было. Но когда дверь закрылась, я почувствовала себя на своем месте и всё пошло как по маслу.

— А для него это был первый опыт?

— Он говорил, что да. И я видела, что так и есть. Потому что очень многие говорят, мол, у меня первый раз, а там Гранд Каньон у него уже по опыту. Ну в случае этого мужчины всё было впервые. С ним были три практики: футфетиш, переодевание и страпон, причем очень маленький, потому что он реально неопытный мужчина. Видно было, что он прям очень нежный, знаете, как девочка. Тут в дверях меня встретил такой серьезный мужчина с щетиной, а в номере сразу стал другим. И я не осуждаю, я понимаю, для чего это ему нужно — баланс. Проведем аналогию такую: стоит стол на десяти ножках, и если какая-то из них хромает, то стол уже не такой устойчивый и ровный. И именно ножка психологического комфорта у него страдает.

И он не виноват, что у него именно таким образом происходит реализация, потому что всё идет из детства. Просто что-то произошло, почему ему понравилась именно такая форма. И это, как правило, на всю жизнь. Я сама получала образование сексолога и понимаю, о чем говорю. Мне кажется, все-таки проще реализовывать и кайфовать, чем гасить это в себе.

Мне он доверил самое сокровенное, то, о чем он никогда, скорее всего, не говорил. Я тогда словила что-то вроде энергетического оргазма, top space. Это состояние полного контроля, удовольствие именно от этого состояния. Физически-то он даже не прикасался ни к чему, кроме моих ног. Я до него дотрагивалась только в перчатках, все-таки антисептики и всё прочее. Но ощущение было очень классное.

Словами сложно передать. Есть обычные оргазмы, а есть вот такие. Они гораздо глубже, сильнее, и еще потом в себя приходишь долго. А парень классный, мы с ним потом посидели, попили чаю, он рассказал, чем он занимается.

— И чем он занимается?

— Он руководитель довольно-таки крупной организации, топ-менеджер. То есть не собственник бизнеса, но руководящую должность занимает в одной известной компании в городе. Молодой, симпатичный, по возрасту лет 35, есть семья.

— Он говорил, почему, например, не может со своей женой реализовать свою потребность?

— Конкретно с ним мы эту тему не обсуждали вообще. Но многие просто боятся и понимают, что степень раскрепощенности его супруги, к сожалению, не такая, которая позволит ей его принять. И с высокой долей вероятности она не будет к нему относиться как прежде, посчитает извращенцем. Хотя на самом деле такие мужчины довольно-таки верные. Если ты закрываешь его потребность, вот эту уникальную потребность, то зачем ему другие? И это вопрос принятия женщиной мужчины.

16 тысяч рублей за час с госпожой

— Сколько стоила сессия?

— Первая была часовая — восемь тысяч рублей. Это получается 4 года назад еще. По тем меркам уже немалая сумма. Сейчас, конечно, гораздо дороже — от 16 тысяч за час, за два — от 20. Но я сейчас редко работаю в сессионном формате. Отсеиваю людей очень сильно, потому что это вопрос даже не денег. Просто понимаю, что если человек может заплатить 20 тысяч за час общения со мной, это какой-то, скорее всего, обеспеченный человек. С высокой долей вероятности либо это топ-менеджмент, либо собственник, либо какой-то уникальный специалист. Значит, с ним есть какие-то интересные темы для общения просто. А я сапиосексуал, меня возбуждает интеллект — в любом формате взаимоотношений. Так и отсеиваются многие. Они неинтересны, грубы и неплатежеспособны.

— Что входит в эти 16 тысяч за час?

— Мы сразу обсуждаем, что хочет человек, и всё. В течение часа это происходит, но, как правило, дольше немного. В последнее время предложения меньше двух часов меня не интересуют. Я предприниматель, и основная деятельность очень много времени занимает. Поэтому куда-то ехать ради одного часа — не вариант.

Табу

— Были ли у вас какие-то неадекватные мужчины или опасные ситуации?

— При встрече — нет. Естественно, ни к кому в гости я не езжу. Помимо отношений. Но это два разных формата. Когда вы просто общаетесь, то уже другое дело. В сессионном формате выбираю какие-то локации безопасные, где человек светит свои паспортные данные. В таком случае он никогда с тобой не накосячит, потому что если ты вызовешь полицию и скажешь, что тут делали, ему хана.

Поэтому таких ситуаций опасных не бывает, в отличие от девушек, которые оказывают уже конкретные услуги. Там бывает по-разному, конечно.

— Какие у вас табу?

— В личных отношениях особо табу никаких нет. Как договоримся. У меня таких тематических отношений несколько. В сессионном формате табу: классический секс, оральный в обе стороны, анальный, если это не в его сторону. В общем, любое проникновение в меня. Далее: копро, грязь, порезы, уколы. Те, кто больше склонен в эту сторону, им еще тяжелее найти госпожу. Таких девушек очень мало.

— Как вы из формата сессий перешли к тематическим отношениям?

— Раз встретилась, два встретилась, пообщалась. Смотришь не на слова, а на поступки, как в жизни. В принципе, я считаю, это нужно делать в любых отношениях. То есть если он не просто мне по ушам ездит, а приходит с цветами, подарками, спрашивает, чем помочь. Вот у меня машина замерзла. Можешь отогреть машину? Да. Может быть, тебе что-то еще нужно? То есть это как в любых отношениях. Естественно, если человек вкладывается эмоционально, временем и лишь на третьем месте материально, тогда уже возможно личное общение, но при условии взаимной симпатии изначально. Позиция госпожи еще больше дает возможность женщине выбирать. То есть в принципе это нормально, просто многие об этом забыли. Зачем брать первого попавшегося, который на тебя посмотрел?

Ценность женщины

— Какой самый дорогой подарок вы получали от одного из своих мужчин, с которым вы в тематических отношениях?

— Самый дорогой подарок был автомобиль из салона, в этом году. Китаец, но новый. Но там была не вся сумма (я продала свою), добавили около двух миллионов. И даже если бы он этого не сделал, мы бы всё равно с ним общались. Но это была его инициатива, потому что он хотел сделать мне приятно. Ну а так: телефоны, деньги. Если мне нужно, допустим, по работе кассовый разрыв в пару сотен тысяч закрыть.

Я считаю, что в целом любая женщина, неважно, госпожа она или нет, должна быть госпожой по жизни. Я женщина ценная, самодостаточная, которая себя может полностью обеспечивать. И я могу себя и своих детей, но если мужчина не может этого сделать, то зачем тогда он нужен?

— Кто к вам приходит на сессии? Какие это мужчины чаще всего?

— Обычные люди. Это может быть ваш начальник, ваш сосед, может быть парень, который вам нравится, а вы думаете, почему он на вас не смотрит? Это может быть друг вашей подруги — любой мужчина. На мой взгляд, они психологически более зрелые и в жизни они более лакомые. Более интересны женщинам. Среди них, конечно, тоже есть те еще свистуны.

— Много ли из них семейные?

— Именно на сессии большинство приходят, потому что не могут там получить того, что хотят. Либо они намекнули и их отвергли, либо вообще не могут сказать об этом.

— Как думаете, после тематических отношений мужчины могут чувствовать себя реализованными в обычных отношениях? Могут ли ваши партнеры, например, представить себе, что они познакомятся с кем-нибудь и у них будут обычные отношения без тематики?

— Сочувствую я немножко этим ребятам, потому что, во-первых, я первая, кто их, скажем так, распечатал. Он будет помнить всю жизнь свою первую госпожу, как девушки помнят своих первых парней. И если опыт был хорошим, после очень сложно найти отношения. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Такое бывает. Если честно, ни с одним не разговаривала, кто бы второй раз удачно нашел госпожу.

А их классические отношения меня не особо интересуют. Не делаю чужие проблемы своими. Если и находят свою «любовь» в классическом формате, госпожу всё равно будут помнить.

Взято Источник

17.03.2024