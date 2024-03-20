“Дачные” поезда запустят в Алтайском крае с 23 марта

Они будут ходить из Барнаула в Овчинниково и обратно

Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 23 марта начнут курсировать пригородные “дачные” поезда. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Речь идет о поездах, движущихся из Барнаула в Овчинниково и обратно:

№ 6382 Барнаул – Овчинниково: отправление в 08:12, прибытие в 10:18.

№ 6381 Овчинниково – Барнаул: отправление в 13:42, прибытие в 15:35.

Они будут ездить 23 и 30 марта, а также 4, 6, 7, 11, 13, 14 и 18 апреля. Затем – каждый вторник.

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