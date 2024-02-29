Даже дети испугались: над Бийском прогремели звуки взрывов

Оборонные предприятия города проводили плановые работы

29 февраля бийчане услышали громкие хлопки около 11.30, которые разнеслись почти по всему городу. Громче всего звук был слышен жителям района АБ. Однако жители других районов тоже испугались, особенно дети.

В единой дежурно-диспетчерской службе управления ГОЧС Бийска “БР” пояснили, боятся ничего не стоит, бийские оборонные предприятия проводят плановые работы.

Напомним, что “плановые” взрывы – не редкое явление для города. Как правило, так проходит утилизация отходов продукции.

погода на 3 дня , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда