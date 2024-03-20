Василий Уткин Фото: Кадр из видео YouTube

Василий Уткин – журналист и комментатор, легенда спортивной журналистики, скончался в возрасте 52 лет. Остроумные и яркие цитаты Уткина стали настоящим достоянием российского спорта

Василий Уткин был одним из символов российского телевидения 1990-х и начала нулевых. Многие его цитаты врезались в память зрителей, например, “У “Спартака” есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть” и другие. Именно он придумал футбольный термин “обезмячить”.

Яркие спортивные цитаты Василия Уткина

На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее. Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем! Падение Неймара — это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает. Всего две минуты добавляет Безбородов. Наверное, ему нужно на поезд. Эль-класико — это матч, в котором играют две команды, а выигрывает “Барселона”. Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич. Может быть, тут одна проблема у англичан, все-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоем на одного. Может быть, даже не совсем честно. Завтра будут шутить: “Вы знаете, чем такси отличается от “Реала”? – “Чем?” – “В такси помещается четыре!” (“Барселона” – “Реал” – 5:0. Чемпионат Испании. 29 ноября 2010 года) Трехлетнего ребенка не так нежно подсаживают на заднее сидение автомобиля, как ди Мария сейчас сделал передачу на Уэйна Руни. Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!

Источники – “Чемпионат” и “Спорт-Экспресс”

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