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Даже Плющенко так красиво не падает. Топ-10 нетленных цитат Василия Уткина

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Даже Плющенко так красиво не падает. Топ-10 нетленных цитат Василия Уткина

Василий Уткин Фото: Кадр из видео YouTube

Василий Уткин – журналист и комментатор, легенда спортивной журналистики, скончался в возрасте 52 лет. Остроумные и яркие цитаты Уткина стали настоящим достоянием российского спорта

Василий Уткин был одним из символов российского телевидения 1990-х и начала нулевых. Многие его цитаты врезались в память зрителей, например, “У “Спартака” есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть” и другие. Именно он придумал футбольный термин “обезмячить”.

Яркие спортивные цитаты Василия Уткина

  1. На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее.
  2. Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем!
  3. Падение Неймара — это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает.
  4. Всего две минуты добавляет Безбородов. Наверное, ему нужно на поезд.
  5. Эль-класико — это матч, в котором играют две команды, а выигрывает “Барселона”.
  6. Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич.
  7. Может быть, тут одна проблема у англичан, все-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоем на одного. Может быть, даже не совсем честно.
  8. Завтра будут шутить: “Вы знаете, чем такси отличается от “Реала”? – “Чем?” – “В такси помещается четыре!” (“Барселона” – “Реал” – 5:0. Чемпионат Испании. 29 ноября 2010 года)
  9. Трехлетнего ребенка не так нежно подсаживают на заднее сидение автомобиля, как ди Мария сейчас сделал передачу на Уэйна Руни.
  10. Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!

Источники – “Чемпионат” и “Спорт-Экспресс”

Взято отсюда

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