Лучше откажитесь от них прямо сейчас

Мало найдется желающих утверждать, что ежедневно съедать на ужин шоколадный торт целиком исключительно полезно для здоровья и фигуры. Однако есть немало пищевых привычек, от которых никто и не думает избавляться — они кажутся нам безобидными или даже полезными, а порой мы о них и вовсе не задумываемся. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, от каких незаметных и безобидных на первый взгляд привычек лучше избавиться раз и навсегда, чтобы сохранить здоровье и фигуру.

Сладкие завтраки

Хлопья, сладкая каша или круассан на завтрак — казалось бы, это классика, но хороша она только на красивой фотографии в соцсети. Для здоровья же завтрак должен быть сбалансированным и разнообразным — белки, жиры, углеводы, клетчатка. А быстрые углеводы, к которым относятся и некоторые каши тоже, дают лишь кратковременное чувство сытости.

— К вредным завтракам я бы отнесла хлопья с добавками и прочие полуфабрикаты для быстрых перекусов, — говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. — Или любимые всеми круассаны и другая выпечка — они могут быть элементом завтрака, но не самим завтраком, так как ЖКТ, встретившись с ним утром, может отреагировать вздутием и ощущением тяжести. Также важно не завтракать одним кофе, и среди напитков отдать предпочтение чаю и натуральным соках.

— Мюсли, хлопья, молочные подушечки, каши быстрого приготовления — источник скрытого сахара, — предупреждает врач-эндокринолог «Новой больницы» в Екатеринбурге Елена Янышевская. — Помимо этого, в них добавляют глазурь, шоколад и фруктовые начинки. Чем больше добавок, тем меньше пользы.

Если уж вы решили завтракать кашей, то добавьте к ней для баланса что-нибудь белковое — например, вареное яйцо или кусочек курицы. И саму кашу тоже выбирайте правильно: манную, например, лучше вообще избегать.

И не только завтраки

Вообще сахара мы едим очень много — по крайней мере, по данным Роспотребнадзора. В ведомстве подсчитали, что россияне едят в среднем 100 граммов сахара в день, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не более 25 граммов.

— Проконтролировать норму сахара крайне сложно, так как он есть почти во всех продуктах, — говорит Надежда Подкорытова. — Натуральные сахара содержатся в очень большом числе продуктов — овощах, фруктах, молочных, бобовых и злаковых. Из них организм получает глюкозу — источник энергии. Большинство продуктов на прилавках магазинов содержат добавленный сахар в составе.

В некоторых продуктах питания содержание сахара составляет почти дневную норму.

— Например, йогурт — полезный завтрак, в нем находятся кальций, белок и бактерии, которые улучшают пищеварение. Однако во фруктовом йогурте польза сводится к минимуму. В одной баночке фруктового йогурта до 16 граммов сахара, в питьевом — 25 граммов, — предупреждает эндокринолог Елена Янышевская. — И никто не задумывается о кетчупе, майонезе и готовых соусах, куда добавляют рафинированный сахар, а также патоку, сироп глюкозы и искусственные подсластители.

Чрезмерное употребление сахара может привести к избыточному весу, заболеваниям поджелудочной железы и сбоям в работе ЖКТ, а также повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Скрытая соль

С солью та же история, что и со скрытым сахаром — вроде все знают, что много соленого есть вредно, однако, по данным Роспотребнадзора, россияне употребляют 11 граммов соли в день. Для взрослого это в два раза больше нормы, для детей — почти в пять.

— Скрытая соль содержится практически во всех продуктах питания животного и растительного происхождения: в яйцах, мясе и молоке в количестве около 1 грамма на 100 граммов. В составе хлеба от одного до четырех граммов соли на 100 граммов продукта, в сыре — от 0,2 до четырех, — перечисляет Надежда Подкорытова.

Первый побочный эффект после переедания соленой пищи — отечность. Злоупотребление солью может негативно отразиться на волосах, ногтях и качестве кожи, а также привести к повышению давления, головной боли и проблемам с почками.

— Важно помнить, что 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль». В большом количестве она содержится в готовых продуктах питания — соусах, маринадах, полуфабрикатах, консервах и других, — говорит Елена Янышевская.

Чтобы снизить количество потребляемой соли, она советует убрать со стола солонку (часто мы солим еду по привычке), а из рациона — продукты быстрого приготовления (соленые снеки и закуски, разумеется, тоже). При самостоятельном приготовлении пищи можно заменить соль пряными травами — они сделают еду менее пресной, но не навредят здоровью. Чтобы быстрее вывести излишки соли из организма, доктор рекомендует есть больше продуктов, богатых калием — например, шпинат, картофель и бананы.

Перекусы фруктами

Заменять вредные перекусы шоколадом на полезные перекусы фруктами обычно советуют худеющим. И в целом это звучит как полезная привычка — во фруктах же и витамины, и клетчатка. И калорий меньше, опять же, если вас это заботит. Но на деле эта привычка не такая уж и полезная.

— Сладкие фрукты нужно стараться употреблять в небольшом количестве: фруктоза насыщает ненадолго, поэтому ее употребление часто сопровождается перееданием, — говорит Надежда Подкорытова. — А некоторые фрукты на голодный желудок только усиливают аппетит, а не утоляют его, раздражая слизистую ЖКТ — это бананы, гранат, яблоки, мандарины, апельсины, виноград, персики. Скорее всего, после такого перекуса человек съест больше нормы. Поэтому лучше съесть тост из цельнозернового хлеба с кусочком курицы и зеленью или какой-нибудь легкий хлебец. Избыточное количество фруктов может привести к расстройству ЖКТ и оказывать отрицательное влияние на печень.

И семечками

Многие любят щелкать семечки, особенно подсолнечные: одним нравится вкус, у других это входит в привычку — сам процесс помогает успокоиться и расслабиться. К тому же семечки куда полезнее чипсов, правда ведь? Но и съесть их можно значительно больше: сами не заметите, как от целой упаковки ничего не останется.

— В семечках подсолнечника содержатся ненасыщенные кислоты, аминокислоты, а также витамин Е и магний, благодаря чему семена обладают рядом полезных свойств, — говорит Елена Янышевская. — Но в ста граммах сырых семечек содержится 584 ккал, а в жареных — все 700. Поэтому семечки можно смело записывать в калорийные продукты.

По словам доктора, семечки калорийны почти так же, как и подсолнечное масло, а лишние калории (если они, конечно, лишние) — это риск избыточного веса и всех его неприятных последствий. Вдобавок — разжигают аппетит. А раз нам в любом случае не съесть столько семечек, чтобы почувствовать себя сытыми, то придется съесть что-нибудь еще. Конечно, на одних семечках набрать столько лишнего веса, что он станет проблемой для здоровья, будет непросто, но в сочетании с другими привычками они сыграют свою роль.

Но еще раз стоит отметить, что семена подсолнуха — безусловно полезный продукт, и его употребление в разумных количествах не только не навредит организму, но и принесет существенную пользу.

Взято Источник

20.01.2024