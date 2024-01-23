Дальнобойщик обнаружил свалку из гуманитарки для СВО, возвращаясь с Донбасса

На границе ДНР и Ростовской области обнаружилась тайная свалка с гуманитарной помощью, медикаментами и детскими письмами

Дальнобойщик Александр Закутний обнаружил в городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью свалку из гуманитарной помощи, которая предназначалась для участников специальной военной операции, сообщает “Газета.ру”.

Мужчина поделился, что на обратном пути из Донбасса, куда привозил гумпомощь, сделал остановку в Амвросиевке. К машине подошел местный пожилой житель, который рассказал о том, что неподалеку находится такая свалка и показал что удалось оттуда достать.

Как сообщил местный житель, по выброшенным вещам проехались бульдозер и трактор. Мужчина предположил, что изначально гуманитарная помощь могла быть в коробках.

“Ленточные носилки всякие разные, медикаменты, халаты медицинские, жгуты, косынки, сухой душ солдатский… теплые куртки, сапоги резиновые новые”, — рассказал дальнобойщик о том, что увидел на свалке.

Мужчина из местных также рассказал Закутному, что на свалке нашли ящик с детскими рисунками и письмами. По его словам, на месте, где лежит выброшенная гуманитарка, не было никаких опознавательных знаков, словно кто-то целенаправленно хотел это скрыть.

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Взято отсюда