Дамам озвучили главные правила интимной гигиены

|

23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Интимная гигиена также важна, как уход за кожей, волосами и ногтями, рассказала специалистка по интимной гимнастике Стефани Тейлор. О главных правилах ухода за женскими половыми органами она напомнила в беседе с изданием Mirror. Пишет Лента.

В первую очередь Тейлор порекомендовала женщинам использовать для интимной гигиены средства, предназначенные для чувствительной кожи и не содержащие парфюмерных добавок. Специалистка также посоветовала отказаться от тесного нижнего белья, так как оно может спровоцировать развитие инфекций мочеиспускательного канала.

Тем, кто занимается спортом, Тейлор посоветовала сразу после тренировок переодеваться в чистую одежду. По ее словам, в противном случае в пропотевшем белье будут размножаться бактерии. Кроме того, она призвала женщин не избавляться от лобковых волос. Специалистка заверила, что волосы в интимной зоне защищают ее от трения, впитывают пот и останавливают развитие бактерий и микробов.

Влагалище на самом деле самоочищается благодаря полезным бактериям, известным как лактобактерии, а использование ароматизированных гелей для душа, пены для ванн, увлажняющих кремов и салфеток может нарушить тщательно сбалансированный уровень pH, что потенциально может вызвать у вас неприятные последствия – молочницу или бактериальный вагиноз.

Тейлор также порекомендовала женщинам делать упражнения на укрепление тазового дна, чтобы быть здоровыми. «Если игнорировать тазовое дно, можно столкнуться с недержанием мочевого пузыря, пролапсом или потерей чувствительности во время секса. Упражнения на укрепления тазового дна нужно делать ежедневно», – заключила она.

Фото: источника

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22