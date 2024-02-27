Дания. Флаг Фото: unsplash.com

Дания отказала России в предоставлении правовой помощи в расследовании терактов на “Северных потоках” еще в 2023 году. В МИД России уверены, что датское правительство скрывает правду

Дания признала факт диверсии на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток – 2” и прекратила расследование. Сейчас его продолжают только Германия и Россия, сообщает ТАСС.

По информации полиции Дании, причин для дальнейшего изучения дела у них нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию близкой к абсурдной, так как датские правоохранительные органы признали факт диверсии, но при этом нет никакого продвижения дальше.

Ранее дело по взрывам закрыла и прокуратура Швеции. Там не выявили причастности подданных королевства к диверсии и решили, что шведская юрисдикция не распространяется на эту ситуацию. Все собранные материалы передали Берлину.

При этом Германия заинтересована в расследовании терактов на “Северных потоках”. Сейчас следствием занимается Генпрокуратура ФРГ, однако не посвящает Москву в детали своей работы.

Напомним, два взрыва на “Северном потоке” и “Северном потоке – 2” произошли 26 сентября 2022 года – были зафиксированы разрушения на трех нитках морских трубопроводов. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма, а Германия, Дания и Швеция начали собственные расследования.

Появилось две версии произошедшего. Первая заключается в том, что американские водолазы при помощи норвежских специалистов в июне 2022 года заложили взрывные устройства под газопроводами. По данным второй версии, диверсию совершила проукраинская группировка без ведома Вашингтона. При этом президент РФ Владимир Путин уверен, что за взрывами стоят спецслужбы США.

Взято отсюда