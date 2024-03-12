Даниил Бессарабов встретился с женами и матерями участников СВО

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов встретился с женами и матерями участников спецоперации, активистками «Женского движения Единой России» и движения «Защитникам Отечества волонтеры Алтая». Он поблагодарил их за помощь бойцам на передовой, выслушал просьбы и предложения. Встреча прошла в штабе общественной поддержки Алтайского края.

Много говорили о реабилитации участников СВО, в том числе психологической. Количество мужчин, которым понадобится реабилитация, будет нарастать и надо готовиться к этому. Большой опыт такой работы имеют специалисты краевого учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» во главе с Еленой Измайловой . На встрече она рассказала, что учреждение в Барнауле может принять до 20 человек в день. Большим спросом среди бойцов пользуется реабилитация позвоночника из-за постоянной нагрузки на него. Мужчины стали чаще обращаться к психологу, особенно тяжело они переживают потерю боевых товарищей.

Психологическая реабилитация требуется и близким погибших. Многие находят утешение в добровольчестве. Именно поэтому жены и матери бойцов принимают самое активное участие в сборе гуманитарных грузов. Лидер движения «Защитникам Отечества волонтеры Алтая» Ольга Чехонадских рассказала, что сейчас на передовой нужны маскировочные сети городского типа и пригласила женщин присоединиться к их плетению. К примеру, этим активно занимаются воспитанники летной школы-интерната, студенты Барнаульского юридического института – для них плетение сетей большая честь, на помощь к волонтерам преподаватели отправляют только лучших курсантов.

В свою очередь Даниил Бессарабов рассказал, что планирует передать землякам противоосколочные костюмы – новый вид защитного снаряжения.

На встрече обсудили увековечивание памяти погибших, своими идеями с остальными поделилась вдова военного летчика Нинель Прозорова .

Даниил Бессарабов взял в работу просьбы и предложения участниц встречи, а еще подарил цветы и открытки со стихами, которые к 8 марта сочинили бойцы.

«С радостью поблагодарил женщин за неравнодушие, стойкость и неоценимую помощь фронту. Именно женская теплота и забота, идущие от сердца, помогают нашим мужчинам выстоять в этот непростой период», – сказал депутат.

Взято отсюда.

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