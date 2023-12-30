Данилов день: приметы и запреты 30 декабря

Православные верующие 30 декабря отмечают день памяти пророка Даниила и трех святых отроков — Анания, Азария и Мисаила
30 декабря — Данилов день.
В народе с этим праздником связано много традиций и обычаев. Так, люди верят, что сны в ночь на 30 декабря являются вещими, но рассказывать о них никому нельзя.
Считается, что нужно положить в карман монету и проходить с ней весь день, тогда придет достаток. Монета при этом не должна быть грязной или потертой, иначе примета не сработает.
На Данилов день нельзя заниматься рукоделием. Нарушение запрета может обернуться травмами и болезнями.
Еще одна примета запрещает целовать спящих детей 30 декабря, чтобы не навлечь на них недуги.
В этот день лучше никуда не опаздывать, иначе можно пропустить удачу. Также не нужно жаловаться на болезни и проблемы.
30 декабря рекомендуется посетить церковь и посвятить молитву пророку Даниилу, а также упомянуть святых Анания, Азария и Мисаила.
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Взято отсюда