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Данилов день: приметы и запреты 30 декабря

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Данилов день: приметы и запреты 30 декабря

Православные верующие 30 декабря отмечают день памяти пророка Даниила и трех святых отроков — Анания, Азария и Мисаила

30 декабря — Данилов день. 

В народе с этим праздником связано много традиций и обычаев. Так, люди верят, что сны в ночь на 30 декабря являются вещими, но рассказывать о них никому нельзя. 

Считается, что нужно положить в карман монету и проходить с ней весь день, тогда придет достаток. Монета при этом не должна быть грязной или потертой, иначе примета не сработает.

На Данилов день нельзя заниматься рукоделием. Нарушение запрета может обернуться травмами и болезнями.

Еще одна примета запрещает целовать спящих детей 30 декабря, чтобы не навлечь на них недуги.

В этот день лучше никуда не опаздывать, иначе можно пропустить удачу. Также не нужно жаловаться на болезни и проблемы.

30 декабря рекомендуется посетить церковь и посвятить молитву пророку Даниилу, а также упомянуть святых Анания, Азария и Мисаила.

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Взято отсюда

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