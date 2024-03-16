В 80% случаев причина в вашей голове и моральном состоянии

16 марта 2024, 13:00115Написать комментарий

Когда вы только вступаете в любовную связь, чувства пылают, страсть движет вами, и вы не можете дождаться, когда наконец останетесь вдвоем. Но со временем заняться сексом хочется всё реже, и частенько вы даже предпочтете посмотреть фильм вместо близости. Почему же так происходит? Неужели искра ваших отношений потухла?

Не стоит переживать раньше времени: возможно, дело в снижении либидо. И ваше влечение можно вернуть! Врачи рассказали нашим коллегам из E1.RU, как формируется сексуальное желание у мужчины и женщины, из-за чего либидо может снизиться, какие показатели здоровья стоит проверить и как вернуть огонь в отношения.

В чем разница между либидо и сексуальным влечением

Узнать

Либидо — это желание сексуальной активности в целом. Оно зависит от биологических факторов (действия гормонов и нейромедиаторов), образа жизни, текущего состояния отношений.

Сексуальное влечение — это желание вступить в сексуальную связь с конкретным человеком. Оно больше зависит от эмоций.

Не испытывать влечения к партнеру, но в целом хотеть сексуальной активности естественно для здорового человека. Если же секса не хочется ни с кем и ни в каком виде, речь может идти о сниженном либидо.

Врач объяснил, что мужчина может хотеть заняться сексом, даже если он устал и его что-то тревожит, потому что секс для него — это расслабление (речь о большинстве мужчин, бывают и противоположные ситуации). Второй фактор с точки зрения природы, по словам сексолога Булаха: мужчина получает оргазм в большинстве случаев. Женщине расслабиться гораздо сложнее, она в среднем получает физическую разрядку только в 50% сексуальных контактов. Природа так распорядилась, что и во время секса у женщины гораздо выше степень контроля: самки важнее для размножения.

— Пока я говорю про биологию: к примеру, если во время сексуального контакта есть какие-то угрозы, самка реагирует быстрее. Потому что если она погибнет, то вид потеряет какое-то количество потомства. Поэтому потерять контроль и расслабиться женщине сложнее.

То есть им нужно время, чтобы научиться испытывать оргазм, и это тоже влияет на желание. И третье: женская сексуальность более психологическая, от настроения женщины напрямую зависит ее либидо. Если женщина не чувствует безопасности в отношениях с мужчиной — ей гораздо сложнее захотеть, — объясняет специалист.

Андрей Булах рассказал, что во время возбуждения у мужчины реагируют три-пять зон мозга, в зависимости от эмоций и его состояния. А женщине для возбуждения и достижения оргазма необходимо активировать практически весь мозг.

Почему так? По природе мужчина концентрируется на одной конкретной цели. Условно, ему нужно добыть мамонта, а женщины многозадачны, ведь им нужно в это время следить за окружающей обстановкой, воспитывать детей. Из-за разницы в природе у партнеров непохожие исходные данные, и поэтому в основном проблемы с желанием возникают у женщин.

Физиологические причины

1. Изменение гормонального фона:⁣⁣⁣⁣⁣

повышенный пролактин — это всегда бывает при лактации и иногда по другим причинам;⁣⁣⁣⁣⁣

снижение уровня эстрогенов и андрогенов (пре- и постменопауза, прием комбинированных оральных контрацептивов, антиэстрогенов, удаление яичников);⁣⁣⁣⁣⁣

различные колебания гормонов при эндокринных патологиях.

⁣⁣⁣2. Дискомфорт в области половых органов (в том числе и во время полового акта):

при воспалении;

при атрофии влагалища (развивается при сниженном уровне эстрогенов — характерно для грудного вскармливания и менопаузы);

при некоторых гинекологических заболеваниях (эндометриоз, миома больших размеров, спаечный процесс и др.);

при потере эластичности и чувствительности после естественных родов и при слабых интимных мышцах;

также может возникать при недостаточном количестве смазки (начало половой жизни, недостаточное возбуждение, грудное вскармливание, менопауза, хронические воспалительные процессы).

3. Особенности физиологического строения половых органов:

клитор чрезмерно прикрыт «капюшоном» и по этой причине не получает должной стимуляции во время полового акта;

есть различные аномалии развития наружных половых органов⁣⁣⁣⁣⁣ (что бывает очень редко).

Динара Березина заметила, что либидо может снижаться и при приеме ряда лекарств: антидепрессантов, бета-блокаторов, гормональных контрацептивов, антигистаминных и др.) — всегда изучайте инструкцию по применению.

Психологические причины

⁣⁣⁣⁣— Природа возникновения желания у женщины до сих пор не изучена до конца, но четко определена связь с мозгом, — отмечает Динара Березина. — Поэтому либидо может пропадать полностью при стрессе, усталости, переживаниях по поводу внешности, при страхе не удовлетворить партнера или забеременеть, а еще из-за неверного полового воспитания и других причин.

⁣⁣⁣⁣⁣Сексолог уверена, что более чем в 80% случаев проблема вообще не связана с физиологией, она в вашей голове. ⁣Что может повлиять:

особенности полового воспитания (влияние семьи, образовательных учреждений, ближайшего социального окружения, религии и т. д.);

личный опыт отношений на протяжении жизни;

текущее состояние отношений с вашим партнером;

различные переживания (по поводу внешности, удовлетворения партнера, незапланированной беременности и др.);

эмоциональное состояние на текущий момент (стресс, усталость, тревожные расстройства и др.);

просто недостаток знаний в области анатомии, физиологии и психологии (кстати, многие ответы можно найти в книге Динары Березиной «Секс — это здорово»).

⁣— Да, на либидо влияют гормоны — может негативно влиять снижение уровня эстрогенов, повышение пролактина или тиреотропного гормона. Желание зависит и от состояния здоровья — так, при дефиците железа вы будете ощущать повышенную утомляемость, усталость, секс уйдет на второй план, это естественно. И всё может меняться, если вы принимаете лекарства (контрацептивы, антидепрессанты) или злоупотребляете алкоголем, употребляете наркотики. Но так ли необходимо здоровой женщине проходить всевозможные исследования при снижении либидо, а потом еще и подгонять цифры под несуществующие стандарты, а именно это я часто вижу на практике, — большой вопрос. ⁣

Либидо было подавлено в детстве

Андрей Булах рассказал, что на практике у женщин часто встречаются ограничивающие установки. С детства у многих формируется этот фактор — ведь девочка «должна быть скромной».

⁣— Маленьким девочкам говорят: что ты корчишься перед зеркалом, что ты так громко смеешься? Девочка должна быть скромнее. И тогда она начинает подавлять эмоции. А еще многое формируется в детстве через телесный контакт, объятия с безопасными людьми — родителями, бабушками, дедушками. Если девочке в детстве дали достаточно нежности, во взрослом возрасте она будет уметь проявлять свое желание, показывать это партнеру — через прикосновения, ласку.

Не научившись проявлять эмоции в детстве, они подавляют проявление сексуальности во взрослом возрасте, — объясняет эксперт.

Врач рассказал, что такие женщины, как правило, не могут потом выразить чувства, в том числе влечение к своему мужчине, потому что не научились этому в детстве и подавляли эмоции.

Негативный опыт

Также Андрей Булах поделился наблюдением из практики: женщине может просто не хватать внимания, нежности, ласки. Если мужчина это игнорирует и сразу переходит к сексу, со временем у женщины пропадает желание. Она не чувствует себя и свои потребности важными. Это абсолютная норма, что женщине для возбуждения нужно гораздо больше времени.

— Вот жена проявила желание поласкаться раз, два, десять. И если муж всё время игнорирует это — либо сразу переходит к сексу, либо просто не реагирует, — тогда женщине сложнее потом будет проявлять желание и нежность. Такие случаи тоже бывают.

Но вы можете исправить это сами или с помощью сексологов, — подчеркивает эксперт.

Что делать, если либидо снизилось?

⁣⁣⁣1. Женщине сначала нужно обратиться к гинекологу, эндокринологу — для исключения физиологических причин или для их коррекции. ⁣⁣⁣⁣⁣Мужчине — пройти обследование у уролога, эндокринолога.

2. Если по результатам осмотра и обследования вы здоровы, значит причина у вас в голове и нужна помощь психотерапевта-сексолога.

— Есть ли таблетка, которая способна разом всё это исправить и вернуть вас к прежнему либидо, которое было на романтической стадии отношений? Нет. Однако вы должны знать, что исправить ситуацию можно, и, конечно же, я продолжаю поддерживать комплексный подход, когда врачи работают совместно с психологами, сексологами и эффективно решают любую проблему, — добавила сексолог Динара Березина.

Ранее сексолог Андрей Булах ответил на откровенные вопросы, например на что в первую очередь обращает внимание мужчина при взгляде на женщину.

Почитайте также откровения сотрудницы интим-магазина о необычных ситуациях на работе.

Взято Источник

16.03.2024