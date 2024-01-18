В предыдущие разы такая система не прошла проверку честностью

В Барнауле новые белорусские трамваи оснастили терминалами для бесконтактной оплаты. Это позволит горожанам платить за проезд без участия кондуктора, сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Подобные терминалы уже устанавливали в трамвае № 7. Как пишет «Амик», тогда система не прижилась из-за плачевной статистики оплаты. По данным издания, лишь 30% горожан платили за проезд. Остальные 70% ездили «зайцем».

Мнения горожан разделились. Одни считают, что терминалы позволят избавиться от давки, вторые убеждены, что ничего хорошего в этой системе нет. Например, под новостью в группе «Горэлектротранса» «Вконтакте» Марьяна Псковыкина пишет:

— Почему не доверяете людям? Эта бесконечная давка в первых дверях наконец кончится.

На что пользователь Егор Лукьянчиков ей отвечает:

— Чтобы она закончилась, надо комплексно подходить к переходу на бескондукторную систему. И приучать пассажиров, что после расчета может пройти контролер и проверить билет, как в Москве.

Когда новые трамваи наконец запустят в Барнауле, до сих пор неизвестно. А на днях один из вагонов разбили. Партия еще не успела выйти на линию, но уже поломалась. Снимки битого красного бедняги можно посмотреть по ссылке.

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18.01.2024