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“Даже опаснее ковида”. Что за новые штаммы гриппа прогнозирует ВОЗ осенью 2023 года?

ГОРНЯК2201 mins

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что появится сразу четыре штамма

Фото: amic.ru

Сразу четыре новых штамма гриппа появятся осенью 2023 – зимой 2024 года. Такой неутешительный прогноз Всемирной организации здравоохранения передал Пятый канал. Сообщается, что эти разновидности вируса будут даже опаснее ковида. Протекают они тяжело, а в отдельных случаях болезнь может стать смертельной.

О том, что за четыре новых штамма гриппа могут появиться в нашей жизни и чем они так опасны, – в материале amic.ru.

1

Что за четыре новых штамма гриппа прогнозирует ВОЗ?

По данным экспертов ВОЗ, это будут новые подварианты уже известных штаммов гриппа. В частности, речь идет о вариантах следующих штаммов:

  • грипп А (H1N1), или свиной грипп;
  • грипп A (H3N2), или гонконгский грипп;
  • вирус гриппа группы B-Victoria;
  • вирус гриппа группы B-Yamagata.

2

Чем так опасны новые штаммы гриппа?

Сообщается, что заболевание новыми подвариантами этих штаммов может протекать достаточно тяжело, и человеку нужно гораздо больше времени, чтобы поправиться. При продолжительном течении болезни не исключены осложнения. Это могут быть гайморит, отит, фронтит и другие недуги. Могут быть и более серьезные патологии: например, пневмония. В тяжелых случаях заболевание одним из этих штаммов гриппа может закончиться летально. 3

Какие симптомы у четырех новых штаммов гриппа?

Как пишет Пятый канал со ссылкой на данные ВОЗ, общие симптомы у новых штаммов следующие:

  • высокая температура;
  • интоксикация;
  • слабость;
  • воспаление горла;
  • заложенность носа.

Стоит отметить, что эти признаки по большей части идентичны тем, которые фиксируют врачи и при других штаммах гриппа.

4

Каков шанс, что эти штаммы действительно появятся?

Прогноз от экспертов ВОЗ нельзя считать точным. Такое мнение в беседе с “МК” высказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, сейчас никто не может сказать точно, появятся ли какие-либо новые штаммы. “Знаете, когда предсказывают приход сразу четырех новых, причем угрожающих штаммов, я не особенно в это верю. Скорее всего, этой “страшилкой” ВОЗ в очередной раз хочет показать свою значимость, и иногда она делает это несколько избыточно. Не думаю, что есть какой-то веский повод пугать народ: мы регулярно анализируем ситуацию с гриппом, и пока новых угрожающих штаммов не выявляется. Но будем смотреть”, – цитирует издание специалиста.Поэтому врач предлагает не паниковать преждевременно и просто наблюдать, как ситуация будет развиваться на самом деле. 5

Действительно ли ситуация настолько опасная?

Профессор Никифоров убежден, что не опасна. По его словам, это абсолютно нормальная ситуация, когда вирус гриппа мутирует. Ничего экстраординарного в этом нет. “Вирус гриппа постоянно изменяется, и каждый год возникают новые штаммы, так что тут нет ничего удивительного. Но вот, например, “Ямагаты” (В-Yamagata) у нас нет. Даже не знаю, откуда мысль, что он появится в ближайшее время. Теоретически, конечно, может, но это не точно”, – пояснил эксперт. 6

Поможет ли прививка от гриппа от новых штаммов?

Точно поможет, не сомневается Владимир Никифоров. По его словам, все четырехвалентные вакцины против гриппа включают в себя оба штамма В. Кроме того, прививка в любом случае формирует фоновый иммунитет, который действует даже при возникновении новых штаммов. У привитого человека грипп в любом случае будет протекать легче и с меньшими шансами на осложнения, отметил врач.

“Точно могу сказать: пока с гриппом все спокойно, и ничто не предвещает трагедии. Может, конечно, что-то и появится”, – заключил Никифоров.

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