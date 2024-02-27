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Дебоширом, на котором в самолете не сошелся ремень, оказался экс-депутат АКЗС

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Дебоширом, на котором в самолете не сошелся ремень, оказался экс-депутат АКЗС

Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Новость о том, что удлинитель не дадут, буквально вывела пассажира из себя. Он начал говорить, что полетит только у аварийного выхода и перешел к оскорблениям

Конфликтным пассажиром, которого из-за скандала сняли с авиарейса из Барнаула в Москву, был бывший депутат АКЗС от КПРФ Артак Махсудян, пишут федеральные Telegram-каналы.

Как стало известно Mash, у Махсудяна не получилось застегнуть на себе ремень на кресле 15F и он попросил удлинитель для крепежа. Бортпроводницы “Победы” отказались его давать, так как по правилам безопасности удлинитель ремня нельзя предоставлять тем, кто летит у аварийного выхода.

В итоге пассажир начал кричать и говорить, что он заплатил за это место, а значит, сотрудники авиакомпании обязаны его достойно обслужить. Ему предложили пересесть на другое место – повышенной комфортности, размера XL, отмечает источник, но экс-депутат отказался, так как там якобы не так много места для его ног.

Дебоширом, на котором в самолете не сошелся ремень, оказался экс-депутат АКЗС

Артак Махсудян во времена депутатства Фото: akzs.ru

“В итоге продолжил кричать, материться и угрожать экипажу. За что и был выведен из салона самолета. Московская Межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку”, – говорится в сообщении.

Артак Махсудян был депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания шестого созыва (2011-2016). Он прошел по краевому партийному списку КПРФ. До этого был депутатом Рубцовского горсовета. В 2016 году за неуплату партмаксимума и голосование вразрез с решением фракции Махсудян вышел из партии.

В июле 2021 года суд вынес решение приостановить работу рубцовского асфальтосмесительного завода, принадлежащего Махсудяну. Местные жители неоднократно жаловались в прокуратуру из-за того, что завод “отравляет им жизнь”.

Взято отсюда

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