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Дед Мороз и Баба-яга: на Алтае на выборах президента пришли сказочные герои

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Дед Мороз и Баба-яга: на Алтае на выборах президента пришли сказочные герои

Волонтеры отряда “Девчата” пришли на избирательный участок в образе персонажей русских народных сказок

В Республике Алтай продолжается голосование на выборах президента РФ. Так, 16 марта 2024 года в голосовании приняли участие “серебряные” волонтеры отряда “Девчата”. Они пришли на избирательный участок в Чойском районе в образе персонажей русских народных сказок – Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, Кикиморы, Царевны, Змея Горыныча.

Отметим, что волонтерский отряд был организован год назад. Его участники оказывают помощь бойцам СВО: вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, участвуют в сборе гуманитарных грузов.

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Взято отсюда

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