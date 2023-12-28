Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей от имени депутата Госдумы Ивана Лоора

В эти предновогодние дни Дед Мороз и Снегурочка депутата Государственной Думы Ивана Лоора передают подарки для детей сразу трех районов округа.

Так, все школьники и дошкольники сел Кочки, Центрального и Зеленый Луг получили сладкие подарки и поздравления Ивана Ивановича. Особенно трогательной получилась встреча с женами участников СВО. У одной из них ребенок родился, когда папа был на передовой. Надо было видеть глаза растроганных женщин и их детей!

Вручение подарков депутата в Суетском районе, поселке Октябрьский, пройдет не в школах, а в сельском Доме культуры, который стал центром всей культурной жизни села, здесь проводятся все мероприятия и празднования.

А в Крутихинском районе подарки получат дети поселка Радостного – и, конечно же, они несомненно принесут радость в преддверии самого сказочного и долгожданного праздника!

Взято отсюда.

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