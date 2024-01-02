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Дед мороз специального назначения организовал детский праздник

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Дед мороз специального назначения организовал детский праздник

Фото: Иван Дубинин

В Барнауле в рамках всероссийской ведомственной акции «Дед мороз специального назначения» более 100 детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии стали участниками большого новогоднего представления. Мероприятие прошло в Алтайском краевом дворце творчества детей и молодёжи. Чтобы от души порадовать ребят росгвардейские Дед Мороз и Снегурочка при помощи своих веселых помощников подготовили большую развлекательную программу с играми и конкурсами. Участники праздника смогли побывать на театрализованном представлении «Приключение в новогоднем лесу», во время которого юные гости вместе со сказочными персонажами совершили незабываемое путешествие в мир зимнего волшебства и с удовольствием пообщались с любимыми героями. В завершение праздника представители регионального управления Росгвардии вручили всем детям сладкие подарки, пожелали им расти здоровыми и всегда слушаться родителей.

Взято отсюда.

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