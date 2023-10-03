Дефекты и кража: почему жители Барнаула жалуются на проблемы с отоплением

Отопление. Батарея Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

По данным городских властей, по состоянию на 1 октября отопление появилось в 2864 многоквартирных домах из 2947, что составляет 97,2%

В этом году официальный старт отопительного сезона в Барнауле пришелся на 21 сентября, однако многие горожане продолжают сообщать о проблемах с теплом в многоквартирных домах. Подобные жалобы поступают и из других муниципалитетов. Нередко проблемы с запуском связаны с дефектами на сетях, а в одном случае не обошлось без банальной кражи.

“Тепла нет, в квартире 10 градусов”

По состоянию на 2 октября без отопления остаются жильцы девятиэтажки на ул. Солнечная Поляна, 29.

Источник