Дефицит кадров в Алтайском крае повсеместный и, можно сказать, даже тотальный. Сегодня это проблема номер один для предпринимателей

Число вакансий в Алтайском крае в два раза превышает количество соискателей. Такие данные озвучили на заседании совместного общественного и экспертного советов при уполномоченном по защите предпринимателей региона. Участники встречи обсуждали системные проблемы бизнес-сообщества и пути их решения.

Дефицит кадров — это проблема номер один для предпринимателей. Не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих рук. Не закрыта каждая вторая вакансия.

По словам бизнес-омбудсмена Андрея Осипова, программа профессионалитета работает и дает набрать кадры в среднее звено, но ряду сфер этого не хватает.

Среди причин кадрового голода специалисты выделяют нежелание работать за низкую зарплату и отток рабочих, тех же к примеру водителей, на специальную военную операцию. Помимо нехватки рук бизнес испытывает еще немало проблем, говорят эксперты. Наиболее ощутимые из них – дороговизна электроэнергии и онлайн-касс, лимит дохода на патенте, банковские комиссий, в том числе ставка за транзакцию.

После ухода зарубежных платежных систем ставка должна была понизиться, но на практике все наоборот. В результате многие предприниматели уходят “в тень”: кассовые аппараты неожиданно и регулярно ломаются, доходы падают. С просьбой повлиять на эту ситуацию алтайский Союз предпринимателей и коллеги из других регионов обратились на федеральный уровень.

Взято отсюда