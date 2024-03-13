Дефицита нет: детские поликлиники Алтайского края получили новую партию вакцины

Новую партию уже распределили по поликлиникам, однако в отдаленные районы ее еще не доставили

Детские поликлиники Алтайского края получили вакцину против кори, краснухи и паротита. Об этом пишут “Вести Алтай”.

Отметим, что ранее жители региона жаловались, что не смогли поставить детям прививку из-за отсутствия препарата.

Как отметили в региональном Минздраве, в марте регион получил новую партию – 2200 доз комбинированной вакцины “Вактривир”. А до этого чуть больше 1500 доз в регион поступали в феврале, они были использованы полностью. Между этими поставками в ряде лечебных учреждений и возник дефицит.

Новую партию уже распределили по поликлиникам, однако в отдаленные районы ее еще не доставили.

Прививку против кори, краснухи и паротита ставят детям первого года жизни, а затем уже в шесть лет.

“Если ребенок по любым причинам не смог получить прививку в этом возрасте, педиатр разрабатывает индивидуальный график вакцинации. В частных прививочных кабинетах, а также в свободной продаже этой вакцины нет и не будет”, – отметили в ведомстве.

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Взято отсюда