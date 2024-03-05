Деятельность крупного наркоканала пресекли в Алтайском крае

Тайники с наркотиками размещались в нескольких сибирских городах.

Источник фото: УФСБ России по Алтайскому краю

На участке федеральной трассы сотрудники УФСБ Алтайского края задержали 31-летнего межрегионального наркокурьера. В его машине обнаружили около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша, передает пресс-служба.

Правоохранители установили, что партию житель Красноярского края вез из Новосибирска для распространения на территории Барнаула. В последующем оперативники также изъяли принадлежащие мужчине свертки из тайников в Новосибирске, Томске, Кемерово и Новокузнецке.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Свою вину в содеянном мужчина признал. Его заключили под стражу.

Взято отсюда.

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