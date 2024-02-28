Мария Орлова из Ярославля объяснила влияние високосного 2024 года на людей и страны

28 февраля 2024, 17:00130Написать комментарий

Все мы знаем, что 2024 год является високосным. Многие уверены, что он будет несчастливым. А дату 29 февраля, которая бывает раз в четыре года и скоро наступит вновь, окружают мистическим ореолом. Что ждать от этого дня и года в целом, рассказала 76.RU астролог Мария Орлова.

Високосным называют год, в котором 366 дней. Мы проживаем его каждые четыре года. Это необходимо для того, чтобы календарные годы совпадали с астрономическими. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов и 49 минут. Получается, что за четыре года образуются «лишние» сутки. Так в календаре появляется 29 февраля.

— В каждый високосный год подводится некий итог нашей кармы, то есть наших действий за последние три года. И от того, как каждый отдельный человек, государство и мир в целом проживали этот временной отрезок, зависит «воздаяние». Получается, что Касьян «косит» не бездумно и не всех подряд. Для наглядности представьте картину: в гипермаркете огромное количество покупателей. Если рассмотреть отдельно каждого, то можно увидеть, как один покупает продукты четко по списку, второй ходит между рядов с товарами, открывает пачку печенья, съедает часть, и кладет эту пачку обратно на полку. Третий ругается с продавцами, обвиняет их даже в том, к чему они не имеют отношения. А четвертый ворует товары с полок и укладывает их в свои карманы… Но выйти из гипермаркета можно только через кассу. И каждому из покупателей нужно будет рассчитаться! А за кассой стоит Касьян, и он четко отслеживает действия каждого покупателя. В такие года мы просто расплачиваемся за свои действия, не более того. Если человек живет правильно, не нарушает законы жизни, Вселенной, бояться ему абсолютно нечего, — уверена Мария.

Но карма, по ее словам, есть не только у каждого человека, но и у городов, стран.

— Здесь стоит понимать, что коллективную карму (ответственность) никто не отменял. Не просто так все мы рождаемся и живем на определенной территории. Но даже в таких ситуациях кому-то «достается по полной», а кто-то практически не чувствует ущерба и ущемления, — считает астролог.

Также Мария Орлова рассказала, как на судьбе людей отражается, что они родились в високосный год.

Последние високосные годы: 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024.

— Если вы родились в високосный год, вас можно только поздравить! У вас, в отличие от рожденных в другие года, есть в запасе целый день — это очень много! С позиции астрологии, у таких людей имеется тот самый «запас» сил, жизненной энергии, и главное, больше возможностей! Воспользуетесь ли вы ими в жизни или нет, решать только вам! Но потенциал явно есть! Особенно, если вы родились именно 29 февраля! — рассказала Мария.

Астролог дала советы, как прожить 2024 год с наименьшими последствиями:

— Если у вас есть любого рода долги, следует с ними как можно быстрее рассчитаться. Это касается любых договоренностей, финансовых ситуаций, лжи, обманов и махинаций и даже ваших негативных мыслей, относительно других людей. Главное, чему нужно научиться и следовать в любой сфере жизни, — это держать свое слово и нести за него ответственность! Люди, которые выполняют эти правила перед самими собой и перед окружающими, наказание обойдет стороной. И возможно вы, наоборот, получите поощрение!

Недели до и после 29 февраля, по мнению Марии, непростые.

— Постарайтесь не планировать на этот период каких-то важных дел, не нарушайте этических норм. Любые сомнительные и нечистые действия будут иметь для вас огромные последствия! Также важно сейчас больше времени уделять своим родителям, особенно отцу. Помиритесь, если вы в ссоре, наладьте отношения и простите старые обиды, — посоветовала она.

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28.02.2024