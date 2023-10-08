Действовала смело и решительно- как женщина спасла от верной смерти маму и ребенка

Серьёзное ДТП произошло 12 июня на трассе Славгород-Табуны, в результате столкновения двух легковых автомобилей одно из транспортных средств охватило пламя, через мгновение огонь перекинулся и на другую машину. Женщина и ребенок оказались заблокированы в

горящих «Жигулях»…

Свидетелями случившегося оказались пассажиры рейсового автобуса, люди были растеряны и не знали что предпринять. Одна из пассажирок, – жительница Немецкого района Людмила Лылова, увидела, что в «Жигулях» на переднем сидении человек и бросилась на помощь.

«Это была женщина, она билась в полуоткрытое стекло, – рассказывала Людмила Алексеевна.

– Я стала помогать ей открыть дверь снаружи, но ничего не получалось. Дверь уже была горячей. Я пробовала опустить или разбить стекло, но тоже не вышло. Крикнула ей, чтобы она высунула голову и руки, обхватила и рванула изо всей силы! Стекло треснуло, получилось вытащить женщину, я передала ее подбежавшим людям. Но она кричала, что в машине ребенок!»

Также через окно Людмиле удалось вытащить из горящего автомобиля и пятилетнего мальчика.

Как только женщины отошли от места поисшествия, машина взорвалась. Все описанное произошло очень быстро, от гибели людей отделили считанные секунды.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших передали медикам.

За спасение людей, едва не погибших в огне, Людмила Лылова награждена медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». И неслучайно вручение высокой награды запланировано в День спасателя Российской Федерации.

Источник: ГУ МЧС по Алтайскому краю.