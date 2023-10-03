Дейзи Ридли и “Смешарики”. Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в октябре?

В октябре в российских кинотеатрах появится триллер с Дейзи Ридли, комедия с Джоном Синой, фильм Люка Бессона и новые “Смешарики”

Кадр из фильма “Дочь Болотного царя” / Фото: kinopoisk.ru

На улице становится все холоднее, температура стремительно падает, приближается зима и долго уже не погуляешь. Поэтому приходится искать развлечения “под крышей”: в кафе, магазинах и, конечно, кинотеатрах. В последних в октябре будет что посмотреть. Там выйдут фильмы с Дейзи Ридли, Джоном Синой, Энн Хэтэуэй и другими звездами, новые “Смешарики” и “Гардемарины”, свежая экранизация “Емели”, картина о путешественнике Федоре Конюхове, ленты Люка Бессона и режиссеров “Тоня против всех” и “Области тьмы”. Amic.ru рассказывает, на что можно будет сходить во втором месяце осени.

“Гардемарины 1787. Мир” (с 5 октября)

Поклонники российской серии фильмов “Гардемарины” смогут с 5 октября увидеть в кинотеатрах новую часть под названием “Гардемарины 1787. Мир”. В картине тряхнут стариной вернувшиеся к своим ролям Дмитрий Харатьян (“Каменская”, “Розыгрыш”), Александр Домогаров (“Большой”, “Бандитский Петербург 2”) и Михаил Мамаев (серия фильмов “Гардемарины”).

События ленты произойдут в Крыму в 1787 году. В этот раз гардемарины должны будут разрубить узел европейского заговора, целью которого является отсоединить Крым от России и пересмотреть условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора. “Мир” – это первая часть новой дилогии о гардемаринах, вторая с подзаголовком “Война” выйдет спустя месяц – 16 ноября 2023 года.

На новых “Гардемаринов” пустят детей с 12 лет. На агрегаторах баллы фильму пока не выставили.

“Повелитель ветра” (с 5 октября)

В начале октября на экранах российских кинотеатров появится заметная отечественная премьера – фильм о российском путешественнике Федоре Конюхове под названием “Повелитель ветра”. Картина расскажет, как Конюхов отправился в кругосветное путешествие на воздушном шаре в полном одиночестве. Он попадает в ураган и остаётся без связи, без сна, почти без воздуха. Трейлеры обещают пафосную и масштабную ленту в духе отечественных байопиков.

В фильме снялись известные российские актеры Федор Бондарчук (“Призрак”, “9 рота”), Анна Михалкова (“Обитаемый остров”, “Утомленные солнцем 2”), Евгений Ткачук (“Казнь”, “Как Витька Чесной вез Лёху Штыря в дом инвалидов”) и другие артисты.

Возрастной рейтинг ленты 6+. На “Кинопоиске” и IMDB ее пока не оценили.

“Дурные деньги” (с 5 октября)

Главной комедией месяца можно назвать американский фильм “Дурные деньги” Крэйга Гиллеспи (снял ленты “Круэлла”, “Тоня против всех”). По сюжету на Уолл-стрит решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться. Но геймеры, тиктокеры и домохозяйки решили дать бой мировым биржам, принялись скупать акции и буквально “сломали” Уолл-стрит.

В фильме сыграла россыпь голливудских актеров. Это Сет Роген (“Жизнь прекрасна”, “Фабельманы”), Пол Дано (“Нефть”, “Бэтмен”), Себастиан Стэн (“Мстители: Война бесконечности”, “Тоня против всех”), Шейлин Вудли (“Дивергент”, “Мавританец”), Ник Офферман (“Одни из нас”, “Город грехов”) и другие.

На IMDB рейтинг картины 7,2 балла из 10, а на “Кинопоиске” ленту пока не оценили. Посмотреть в кинотеатрах его можно с 18 лет.

“Грани любви” (с 5 октября)

В начале октября на российских экранах появится французская драма “Грани любви”. Она расскажет о девушке Рейчел, которая дает уроки игры на гитаре и любит своих учеников. Однажды она влюбляется в мужчину Али и сближается с его четырехлетней дочерью. Изо всех сил она пытается найти путь к сердцу ребенка. Удастся ли это девушке – можно будет увидеть в кинотеатрах. Любители сентиментальных фильмов могут сходить в кино. Но важно знать, что в зал пустят, только если вам исполнилось 18 лет.

На IMDB рейтинг картины 6,8 баллов из 10. На “Кинопоиске” рейтинга у него пока нет.

“Черный Лебедь. Тайна” (с 5 октября)

С 5 октября в кинотеатрах покажут американский триллер “Черный лебедь. Тайна”. По сюжету амбициозный парень Рамси бросает девушку-танцовщицу Сабину, после того как она прекращает выступления из-за травмы. Парень переезжает в другой город и находит новую подругу – богатую Элви. Сабина вмешивается в их отношения и пытается подружиться с девушкой. Чем закончится любовный треугольник, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в фильме Лиана Либерато (“Крик 6”, “Лучшее во мне”), Джонатан Родригез (“Леди Берд”), Ричард Кайнд (“Все страхи Бо”, “Звездные врата”) и другие.

На IMDB у фильма 5,7 балла из 10, на “Кинопоиске” оценки пока нет. Возрастной рейтинг ленты 18+.

“Алексей Балабанов. Послесловие” (с 5 октября)

Любители творчества режиссера Алексея Балабанова смогут посмотреть в кинотеатрах документальный фильм “Алексей Балабанов. Послесловие”. В фильме покажут одну из последних бесед с режиссером, отрывки из интервью разных лет и из личных дневников Балабанова.

Посмотреть картину в кинотеатрах можно будет с 18 лет, на “Кинопоиске” и IMDB ее пока не оценили.

“Дом тысячи дверей” (с 5 октября)

В октябре российский прокат не обойдут стороной и фильмы ужасов. Один из них – американская картина “Дом тысячи дверей”.

Действие фильма происходит в городе-призраке Джером. Габби вынуждена арендовать здесь дом во время деловой поездки. Однако он оказывается проклят и девушка попадает в смертельный лабиринт. Сможет она выбраться из него или нет, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Главную роль в фильме исполнила Мередин ВанКейк, известная по сериалу “Мыслить как преступник”.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На агрегаторах оценки у него пока нет.

“Иди ко мне, детка” (с 12 октября)

Важной премьерой месяца станет и американская картина “Иди ко мне, детка” режиссера Ребекки Миллер (“Частная жизнь Пиппы Ли”, “Персональное ускорение”). Внимание к фильму привлекает то, что в нем сыграли голливудские звезды Энн Хэтэуэй (“Интерстеллар”, “Темный рыцарь: Возрождение легенды”), Мариса Томей (“Человек-паук: Нет пути домой”, “Чего хотят женщины”), Питер Динклэйдж (“Игра престолов”, “Мстители: Война бесконечности”), Брайан Д’Арси Джеймс (“Большая игра”, “В центре внимания”) и другие.

Сюжет расскажет об одной авантюрной ночи в Нью-Йорке, когда жизнь композитора в творческом кризисе переворачивается с ног на голову.

Оценки у фильма на “Кинопоиске” пока нет, на IMDB у него 6,2 балла из 10.

“Вася не в себе” (с 12 октября)

Фанаты актера Павла Прилучного смогут с 12 октября посмотреть в кинотеатрах фильм “Вася не в себе”, где Прилучный сыграет успешного бизнесмена Василия Кузина. У предпринимателя есть красивая девушка, хорошая машина и большая квартира. Однако он считает своих работников людьми второго сорта и не платит им зарплату. Однажды он попадает в аварию и обнаруживает, что попал в тело рабочего-гастарбайтера. Теперь он должен будет сделать все, чтобы снова вернуться в своё тело.

Кроме Прилучного, в фильме играют Ольга Кузьмина (“Кухня”, “Призрак”), Владимир Сычев (“Физрук”, “Мамы”) и другие.

Возрастной рейтинг картины 12+, оценки на агрегаторах у нее пока нет.

“Выжившая” (с 12 октября)

12 октября в российских кинотеатрах появится триллер “Выжившая”. Он расскажет о дочери, матери и ее новом возлюбленном, которые отправляются на прогулку на парусной яхте, но неожиданно их атакуют неизвестные. Мать умирает, и ее парень с дочерью остаются одни. При этом дочь знакома с ухажером матери только первый день. В открытом море посреди неизвестности они оказываются в ловушке, из которой должны будут выбраться. Получится ли у них это сделать, можно будет увидеть в кинотеатрах.

В картине сыграли Одейя Раш (“Леди Берд”, “Странная жизнь Тимоти Грина”), Эрик Дэйн (“Люди Икс: Последняя битва”, “Эйфория”), Рэй Лиотта (“Славные парни”, “Ганнибал”) и другие.

Сходить в кино можно с 18 лет. Рейтинга у фильма на “Кинопоиске” и IMDB пока нет.

“Уличные танцы. Мировой уровень” (с 12 октября)

Любители танцевальных фильмов смогут в октябре посмотреть британскую ленту “Уличные танцы. Мировой уровень”. Нет, это не продолжение серии “Уличные танцы”, а совершенно другой фильм. Название “Уличные танцы” же приписали локализаторы.

Картина расскажет о сводных братьях Бенджи и Тиджее. Первый из них бунтарь, а второй – отличник, но оба любят брейк-данс. В какой-то момент их замечает тренер, и парни оказываются в отборочной группе для участия в мировом конкурсе по брейк-дансу. Смогут ли они победить, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в фильме Ханна-Джон-Кэймен (“Первому игроку приготовиться”, “Человек-муравей и Оса”), Эмили Кэри (“Дом Дракона”, “Чудо-женщина”) и другие актеры.

Рейтинг ленты на IMDB 5,3 балла из 10, на “Кинопоиске” оценки пока нет. В кинотеатр можно сходить с 12 лет.

“Смешарики снимают кино” (с 12 октября)

Дети и их родители смогут в октябре посмотреть в кино новый фильм по “Смешарикам”. Причем он будет в старом добром формате 2D, в отличие от последних полнометражных лент по “Смешарикам”. По сюжету полюбившиеся герои будут снимать кино, а именно – сборник короткометражных фильмов. Это боевик, комедия, фантастика, фэнтези, мюзикл и немое кино. Что из этого выйдет, можно будет увидеть в кинотеатре.

Создатели обещают, что в новых “Смешариках” будет множество отсылок к кинематографу. Кстати, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступил автором идеи и сценаристом одного из эпизодов мультфильма.

Возрастной рейтинг новых “Смешариков” 6+. Оценки на “Кинопоиске” и IMDB у него пока нет.

“Дочь Болотного царя” (с 19 октября)

Одна из главных премьер месяца – триллер “Дочь Болотного царя” режиссера Нила Бергера (“Области тьмы”, “Иллюзионист”). Главную роль в нем исполнила звезда последней трилогии “Звездных войн” Дейзи Ридли. Они сыграла девушку, которая 12 лет прожила в изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы, который известен под прозвищем Болотный царь. Когда его посадили в тюрьму, девушка начала жить нормальной жизнью. У нее появляется семья, которая ничего не знает о ее прошлом. Но однажды Болотный царь сбегает из тюрьмы и девушка должна будет помочь полиции поймать преступника, использовав навыки, которым ее научил отец.

Кроме Дейзи Ридли, в фильме сыграли Бен Мендельсон (“Первому игроку приготовиться”, “Изгой-один: Звездные войны. Истории”), Гаррет Хедлунд (“Троя”, “Несломленный”) и другие актеры.

Билет на фильм можно будет купить, только если вам исполнилось 18 лет. Рейтинга у картины ни на “Кинопоиске”, ни на IMDB пока нет.

“Телохранитель на фрилансе” (19 октября)

Вместе с “Дочерью Болотного царя” выйдет и еще один заметный голливудский фильм со звездой – комедийный боевик “Телохранитель на фрилансе” с Джоном Синой (“Отряд самоубийц: Миссия навылет”, “Бамблби”) в главной роли. Он сыграл бывшего оперативника спецназа, который променял свою жизнь на скучные будни в офисе. Но однажды он соглашается на подработку – сопровождать журналистку, которая собралась взять интервью у обаятельного диктатора. Внезапно они попадают в эпицентр масштабного переворота. Теперь ему нужно будет помочь журналистке выбраться из ситуации.

Снял картину Пьер Морель, известный по лентам “Заложница”, “13-й район” и “Из Парижа с любовью”. Кроме Джона Сины, в фильмы сыграли Элисон Бри (“Горе-творец”, “ЛЕГО Фильм”), Элис Ив (“Стартрек: Возмездие”, “Люди в черном 3”), Мартон Чокаш (трилогия “Властелин Колец”, “Царство небесное”) и другие.

Оценок у ленты на “Кинопоиске” и IMDB пока нет. Возрастной рейтинг картины 18+.

“На Рубле без рубля” (19 октября)

Любительницы российских комедий смогут посмотреть не только “Васю не в себе”, но и фильм “На Рубле без рубля”. Он рассказывает историю богатой красавицы Анны, муж которой подает на развод. Девушка занимается крупным благотворительным проектом, чтобы помочь несчастным женщинам, и вместе с супругом уходит и финансирование. Анна надеется, что это временный кризис, и заселяет первых участниц проекта в свой особняк. Это деревенская простушка, инста-дива, бывшая преступница и юная веган-эко-феминистка. Вместе они должны будут найти финансирование на проект и наладить свою жизнь.

Снялись в женской комедии Екатерина Гусева (“Бригада”, “Есенин”), Светлана Пермякова (“Интерны”, “Дылды”), Айсурат Шаманова (“Убить босса”, она же выступила режиссером ленты) и другие актрисы и актеры. Запланировано даже звездное камео певца Алексея Воробьева.

Возрастной рейтинг фильма 12+, оценок на агрегаторах ему еще не выставили.

“Дух Байкала” (с 19 октября)

Ещё одним российским фильмом месяца станет драма Михаила Расходникова (“Временные трудности”, “Недетский дом”) под названием “Дух Байкала”.

Фильм рассказывает об отце и мальчике. Чтобы отвлечь ребенка от смерти матери, отец везет его к дедушке на Байкал на зимнюю рыбалку. Однако семья попадает в пургу и теряется на льду Байкала. Они должны будут найти друг друга и вернуться домой.

В кинотеатр можно будет сходить с 12 лет. На “Кинопоиске” и IMDB фильм пока не оценили.

“По щучьему велению” (с 26 октября)

В конце октября российский зритель сможет увидеть очередную экранизацию сказки “Емеля” под названием “По щучьему велению” режиссера Александра Войтинского (“Призрак”, “Джунгли”). По сюжету Емеля вытаскивает из реки волшебную Щуку, которая может исполнить три желания. Он спускает два желания на ветер, а третье решает приберечь. Емеля просит Щуку помочь ему добиться царской дочери Анфисы. И для этого рыба превращается в обычную девушку Василису. Вместе они с Емелей должны будут найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом-Баюном и отправиться в Царство Кощея.

Роль Емели исполнил Никита Кологривый (“Майор Гром: Чумной Доктор”, “Пищеблок”), а Щуки – Мила Ершова (“Трудные подростки”, “Фандорин. Азазель”).

Сходить на фильм можно с 6 лет, на агрегаторах его пока не оценили.

“Отпуск в октябре” (с 26 октября)

Режиссер авторского кино Роман Михайлов (“Сказка для старых”, “Наследие”) представит на суд публики новую драму “Отпуск в октябре”.

По сюжету молодая актриса Света окончила театральную академию, живет в Санкт-Петербурге и мечтает сниматься в серьезном кино. Она попадает в болливудский проект, в котором собраны звезды кино. Однако никто не знает сценария, актеры живут в маленькой гостинице и ничего не понимают. Вскоре оказывается, что они участвуют в странной игре. Чем все закончится, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Снялись в фильме Евгений Ткачук (“Казнь”, “Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”), Кирилл Полухин (“Дурак”, “Майор”), Федор Лавров (“Я на перемотке”, “Бес”), Мария Мацель (“Перевал Дятлова”, “Страна Саша”) и другие.

Возрастной рейтинг фильма 16+, на агрегаторах баллов у него пока нет.

“Догмэн” (с 26 октября)

Новый фильм Люка Бессона (“Леон”, “Пятый элемент”) “Догмэн” обещали выпустить еще в сентябре, однако релиз переехал на 26 октября.

Картина расскажет о ребенке с трудной судьбой, который начинает искать утешение в общении с собаками. Он учится их понимать, и скоро псы выполняют любые его команды. Людей парень не жалует и периодически переодевается в женскую одежду. Однажды ему приходится столкнуться с влиятельным наркобароном. Чем закончится конфликт, можно увидеть в кино.

Роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс (“Три билборда на границе Эббинга, Миссури”, “Люди Икс: Первый класс”), Крис Денэм (“Оппенгеймер”, “Остров проклятых”) и другие актеры.

На фильм можно будет сходить, только если вам исполнилось 18 лет.

А что выйдет в “сером” прокате?

В “сером” прокате с 5 октября обещают пустить фильм “Великий уравнитель 3”. О других премьерах пока не сообщается. Одна из самых ожидаемых новинок – “Оппенгеймер” – в октябре в кинотеатрах не выйдет.

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