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Дела чиновничьи. Какие перестановки возможны в правительстве Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заседание правительства Алтайского края Фото: Антон Федотов/пресс-служба правительства Алтайского края

По всей видимости, ожидать потрясений не стоит. Однако заметная рокировка полномочий “в верхах” правительства все же вполне возможна

Выборы губернатора Алтайского края отгремели, и перед главой региона Виктором Томенко возникают новые вопросы. В том числе кадровые: после выборов согласно законодательству кабинет краевых министров и вице-губернаторов отправился в отставку. Этот период “междувластия” вызывает особый интерес – сохранится ли привычный состав чиновников или же стоит ожидать кадровых перестановок? К тому же в такой момент активно множатся и слухи о возможных отставках и назначениях. Каких изменений в краевом правительстве стоит ожидать, корреспондент “Толка” спросил у политэкспертов Константина Лукина и Ярославы Шашковой.

Без потрясений, но с новшествами

По словам Константина Лукина, перестановки в краевом правительстве все же будут, однако назвать их радикальными нельзя. Причем продолжения назначений ожидать стоит уже на этой неделе, и касаться они, по данным политолога, будут руководства краевых департаментов и управлений. Однако связаны они, скорее, с перераспределением полномочий.

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