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Делегация Алтайского края побывала на масштабном фестивале молодежи в Сочи

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Начинать день с зарядки предпочитают не только волонтеры Алтайского края, но и сам глава региона Виктор Томенко. В солнечный Сочи он прибыл на Всемирный фестиваль молодежи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, на котором собралось 20 тысяч участников из 180 стран мира. Среди волонтеров – и представители Алтайского края. Работы у них много, поэтому без разминки не обойтись. В основном они занимаются логистикой, аккредитацией и встречей гостей.

“Люди приходят, пройдя аккредитацию, в центр экипировки. Помогаем им сориентироваться”, – рассказала волонтер Наталья Астахова.

Несмотря на расстояние в 3 тысячи км частичка Алтайского края все же в Сочи появилась – на выставке “Россия в миниатюре”. Это уменьшенный памятник Василия Шукшина с горы Пикет. Его сделал наш мастер Александр Деменко. Рядом с копией иностранцы могут обнаружить QR-код, который расскажет о личности знаменитого писателя. Виктор Томенко не только позитивно оценил миниатюру, но и пообщался с делегацией Алтайского края.

“Мы осмысленно проводим эту молодежную политику. Во-первых, у нас традиции в крае хорошие. Во-вторых, мы за счет нашего АТР, участия во множестве форумов, кто где проводит и по Сибири и по стране, стараемся напитаться лучшим. Мы все время отправляем своих делегатов”, – отметил Виктор Томенко.

Всего из Алтайского края на фестиваль было подано свыше 3 тысяч заявок. Однако пройти отбор сумели лишь 82 человека из разных сфер. Это ученые, предприниматели, спортсмены, медики, экологи. Фестиваль продлится до 7 марта.

Взято отсюда

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