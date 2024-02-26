Делегация Алтайского края познакомится с работой ведущих производителей российской сельхозтехники

По поручению Губернатора края Виктора Томенко c 26 февраля по 1 марта организована поездка алтайских аграриев для знакомства с технологиями производства крупных заводов страны. Делегацию в составе 35 руководителей и специалистов хозяйств региона возглавляет заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов.

Программой работы участников поездки предусмотрено посещение завода по производству опрыскивателей ООО «Пегас-Агро» в Самаре. Аграрии осмотрят производственную площадку, где выпускают востребованные на рынке самоходные опрыскиватели «Туман», обсудят с руководством и инженерами особенности выпуска техники, условия ее приобретения. За последние 7 лет через официального дилера ООО «АСМ-Алтай» в регион поставлено более 170 единиц техники, выпущенной «Пегас-Агро».

Кроме того, алтайская делегация приглашена на площадку АО «Петербургский тракторный завод» в Санкт-Петербурге. Запланирована экскурсия по производственным цехам, презентация линейки тракторов разной мощности, а также посещение музея Кировского завода. Стоит отметить, что сотрудничество Алтайского края и Петербургского тракторного завода заключается не только в поставках техники, но и в взаимодействии с алтайскими промышленными предприятиями по поставкам деталей и комплектующих к «Кировцам».

Петербургский тракторный завод традиционно предлагает алтайским аграриям дополнительные скидки. Вопросы производства и покупки тракторов на выгодных условиях будут обсуждаться на встрече с конструкторами и руководством завода. За последнее пять лет в наш регион поставлено порядка 400 единиц «Кировцев».

Взято отсюда.

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