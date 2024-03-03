Делегация Алтайского края принимает участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Виктор Томенко возглавляет делегацию Алтайского края на Всемирном фестивале молодежи 2024 года. Губернатор побывал на разных площадках форума и принял участие в торжественной церемонии открытия.

«Мероприятие получилось по-настоящему грандиозным – 20 тысяч участников из 180 стран мира! Активные, умные, талантливые ребята знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, обсуждают совместные проекты. Большой открытый диалог, который особенно важен в обстановке сегодняшнего дня. Фестиваль, организованный по указу Президента Владимира Путина, с первого дня стал масштабным событием в сфере международного сотрудничества молодых лидеров, за которыми наше общее будущее», — поделился своими впечатлениями Виктор Томенко.

Губернатор провел встречу с участниками из Алтайского края. Все они прошли сложнейший отбор: было подано порядка 3 тысяч заявок, отбор смогли пройти 82 человека. Это молодые ученые, представители IT-сферы, медиасферы, специалисты туротрасли, экологи, предприниматели, спортсмены, инженеры, студенты, специалисты по молодёжной политике из муниципалитетов края. Есть в составе нашей делегации и участники СВО.

3 марта пройдет стратегическая сессия «Будущее глазами молодёжи: единство в многообразии». В качестве экспертов выступят ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Губернатор отметил, что общение с экспертами, успешными юношами и девушками из других регионов и стран станет мощным стимулом для профессионального роста нашей молодежи. Идеи, которые почерпнут ребята на форуме, обязательно пригодятся для реализации проектов в Алтайском крае.

В рамках образовательной программы молодежь Алтайского края рассказывает о культурной жизни малой родины, одним из символов которой выбран Василий Макарович Шукшин. Копия его памятника на Пикете установлена в фестивальном парке «Россия в миниатюре».

Гостям Всемирного фестиваля также показали спектакль «Жил-был такой парень», а знаменитый киноактер Андрей Мерзликин прочитал отрывки из произведений Василия Макаровича.

В ходе работы на ВФМ-2024 Виктор Томенко встретился с волонтерами из Алтайского края. В рамках фестиваля они обеспечивают чёткую работу по встрече делегаций в аэропорту, их аккредитации, заселению в гостиницы, организации транспортного обслуживания, сопровождению на мероприятия. Опыт волонтеров будет востребован при организации других крупных мероприятий в крае, например, таких как «Алтайская регата» летом 2024 года.

Представители Алтайского края также участвовали в гастрофестивале «Россия на вкус», фестивале молодых поваров «Гастрономическая карта России». Накануне был накрыт «Главный стол России», где регионы представили свою кухню, продемонстрировав культурную идентичность. От Алтайского края работали три повара.

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Взято отсюда.

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