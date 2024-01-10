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Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

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Интересы Падуна теперь будет представлять государственный адвокат

Дело Константина Падуна, который задушил свою жену, заново рассматривают в суде

Константин Падун / скриншот из видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

Дело Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елены Падун и сокрытии ее тела на крыше дома, снова отправилось в суд, теперь его рассматривает с начала новый состав Ленинского районного суда. Об этом amic.ru рассказал новый адвокат Падуна Виталий Алексеев, сменивший защитника из Новосибирска Гюльнару Нахабину.

Новое заседание по делу Константина Падуна, обвиняемого по ст. 105 ч.1 УК РФ (“Убийство”), прошло в Ленинском районном суде 10 января. Оно было открытым.

“Заседание прошло в обычном режиме. Пока у нас представляет доказательства сторона обвинения, допросили одного свидетеля, задали вопросы, которые нас интересовали. В принципе новой информации там не было, все то же самое. Длилось заседание чуть больше полутора часов – час и 40 минут. На следующем заседании планируется опрос нескольких свидетелей со стороны обвинения. И если они не явятся, то будем оглашать показания свидетелей с согласия всех сторон”, – прокомментировал Алексеев.

По словам Алексеева, сейчас суд намерен опросить по второму кругу свидетелей, которые уже давали показания.

Виталий Алексеев – адвокат по назначению. Он сменил защитника из Новосибирска Гюльнару Нахабину, которая ранее представляла интересы Падуна. Нахабина рассказала amic.ru, что представляла Падуна до возвращения дела прокурору. Затем соглашения с ней не заключили. Насколько ей известно, у людей, которые оплачивали услуги адвоката, появились материальные трудности.

Теперь Алексеев будет представлять интересы Падуна на постоянной основе. По его словам, с подопечным он уже несколько раз встретился и обсудил детали процесса.

В Ленинском районном суде amic.ru сообщили, что следующее заседание по данному делу назначено на 10:00 16 января.

Напомним, что Константин Падун обвиняется в том, что ночью с 4 на 5 января 2023 года он во время ссоры из-за квартирного вопроса задушил бывшую жену, положил тело в мешок, вынес на крышу дома и засыпал снегом. Сначала он замаскировал убийство под безвестное исчезновение, однако 8 января тело женщины нашли, а Падун вскоре признался в убийстве.

Суд над мужчиной шел в закрытом режиме. 26 июля 2023 года Константину Падуну должны были вынести приговор. Однако дело вернули прокурору Ленинского района “для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения”. Затем в ноябре 2023 года оно снова поступило в суд. Первое заседание по нему состоялось 20 декабря 2023 года.

город Горняк

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