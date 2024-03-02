О перипетиях громкого дела, процесс по которому длился больше года, и о наказании душителю – в специальном репортаже телеканала “Толк”

На этой неделе суд Ленинского района Барнаула вынес приговор Константину Падуну, который в январе 2023 года задушил свою бывшую супругу и оставил ее тело в мешке на крыше дома. Женщину нашли спустя несколько дней, а уже 10 января Падун предстал перед судом. Тогда вину он не признал.

Начало января прошлого года. В Барнауле ищут пропавшую женщину, мать двоих детей. Спустя пять дней после убийства тело находят на крыше. Пока Елену Падун искали правоохранители, ее экс-супруг, а они жили вместе, отвечал на сообщения коллег от лица самой Елены. Чтобы скрыть преступление личные вещи женщины он выбросил в мусорный бак, а телефон позже выключил и спрятал в подъезде. 10 января тело нашли и Падун был заключен под стражу. На заседании он был нервным и даже истеричным.

Давать показания и комментировать содеянное обвиняемый тогда отказался. Собственно, и вину свою Падун сначала не признал. В итоге ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. Началось расследование, которое завершилось к началу марта 2023 года.

Взято отсюда