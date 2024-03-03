Возможно, вам пора снять розовые очки

3 марта 2024, 12:00108Написать комментарий

Когда мы влюблены, то весь мир кажется прекрасным, а человек, который держит нас за руку, — самым лучшим на свете. Но иногда полезно снимать розовые очки и трезво смотреть на ситуацию: а точно ли это тот самый человек? Подходит ли он нам? Взять, к примеру, сериал «Френдзона» (18+). Там главному герою (внешне он, кстати, настоящий русский Тимоти Шаламе) вернуться в реальность помогло предложение остаться друзьями от девушки, в которую он был влюблен. После этого парень решил доказать, что друзья тоже могут влюбиться друг в друга, и пришел к выводу… Впрочем, это уже будут спойлеры. Лучше расскажем вам о том, как понять по человеку, подходит ли он вам или нет. А помогут нам в этом психологи.

Какие есть признаки того, что вы не подходите друг другу?

Для того чтобы понять, произошел ли у вас «мэтч», необходимо обратить внимание на несколько признаков, которые перечислила телесно-ориентированный психолог Ксения Зотова.

— Первый, на мой взгляд, один из самых важных признаков — это разные базовые ценности, — считает Ксения Зотова. — Если они кардинально отличаются, то на таком фундаменте сложно построить здоровые отношения.

Ксения Зотова, телесно-ориентированный психолог портала «Ты — это важно».

По мнению психолога, узнать о ценностях можно, спросив партнера о том, как бы он воспитывал ребенка: какие бы ценности ему прививал, как объяснял бы, что хорошо, а что плохо.

Следующий признак — планы фундаментальных вещей в отношениях: например, хочет ли ваш партнер детей, нужны ли ему серьезные отношения или это просто мимолетный роман. Ксения Зотова считает, что важно свериться в своих планах до того, как отношения станут серьезными.

— Дальше, мне кажется, важный признак — это разные потребности в интимной жизни, — отмечает психолог. — Интимная жизнь не должна быть всегда как в первый месяц отношений. Со временем гормоны приходят в норму, и реальные потребности партнера могут оказаться реже, чем в начале отношений. Это нормально.

Следующим признаком Ксения Зотова назвала чувство юмора, так как возможность смеяться вместе — это важная часть отношений, которая помогает не только хорошо провести время, но и прожить сложные периоды в жизни.

— Поэтому если партнер шутит слишком жестоко, подкалывает, отпускает унизительные шутки, после которых вам обидно или стыдно, а вовсе не смешно, то это повод насторожиться.

Последний признак здоровых отношений — возможность договариваться и искать компромиссы. Так как партнеры не могут быть копией друг друга, периодически будут возникать несогласия и конфликты. И очень важно уметь договариваться и понимать, что ты услышан.

Но есть и другой взгляд на этот вопрос. По мнению психолога-консультанта и сексолога Катерины Захаровой, нет какого-то конкретного перечня признаков, по которым можно четко сказать, что вы не подходите друг другу.

— Намного важнее другое — что вы чувствуете рядом с этим человеком. Это самый главный ориентир, — отмечает Катерина Захарова. — Встречи вас заряжают или высасывают энергию? После них вы чувствуете вдохновение, прилив сил и желание жить или опустошенность, усталость и напряженность?

Катерина Захарова — психолог-консультант, сексолог, член Ассоциации сексологов.

По мнению Катерины Захаровой, если вам хорошо с человеком телом и душой — это самый главный показатель того, что партнер вам подходит.

Как на ранних стадиях понять, что это не ваш человек

В первую очередь нужно обратиться к себе и своим чувствам, считает Ксения Зотова, — насколько вам комфортно и хорошо на первом свидании.

— Давайте представим, что это вот одно из первых свиданий. Я бы предложила обратить внимание на такие тревожные звоночки: вам постоянно неуютно, тревожно, неприятно. Ваши телесные ощущения во время встречи — это то, на что важно обращать внимание, потому что тело всегда реагирует гораздо быстрее, чем мы можем вообще понять уже рационально, что именно не так, — отмечает Ксения Зотова.

Если же вы влюблены в партнера, не чувствуете никакого дискомфорта, а только «розовые очки», то может показаться, что человек перед вами — идеал. В это время важно не забывать трезво смотреть на вещи и включать голову, отмечает Катерина Захарова.

— Влюбленность ослепляет и обезболивает. И в такие моменты не нужно себе запрещать получать от этого удовольствие, но очень важно сохранять трезвость ума, — отмечает Катерина Захарова. — Учиться не только наслаждаться моментом, но и честно видеть, что в партнере что-то может не нравиться. Это показатель высокого уровня осознанности.

Также важно обращать внимание на то, как ведет себя человек перед вами: интересно ли ему или он всё время сидит в телефоне? Жалуется ли он на свои проблемы и своих бывших? Говорит ли о себе или спрашивает о вас? По всем этим моментам можно проанализировать то, нравится ли вам проводить с партнером время или нет.

Психолог отмечает, что нужно честно говорить себе, что вас не устраивает в партнере. Самый простой способ понять, подходит ли вам человек или нет, — спросить себя, готовы ли вы прожить с этим человеком всю жизнь?

— Последний вопрос самый важный, он помогает не жить в иллюзии, что после свадьбы партнер изменится, — отмечает Катерина Захарова. — Партнер — это личность, которая имеет право на свои недостатки и оставляет за собой право от них не отказываться. И вам нужно четко для себя понимать, где вы готовы ужиться с его привычками и подстроиться, а где категорически нет.

Как понять, есть ли у отношений будущее

К сожалению, в самом начале отношений невозможно понять, насколько они будут крепкими. По мнению психологов, это покажут кризисы, которые неминуемо наступят в паре. Как объяснила нам Катерина Захарова, все отношения проходят через три кризиса:

в первый год влюбленные притираются друг к другу, обустраивают быт, знакомятся с привычками;

на третий год они уже окончательно предстают друг перед другом, спадают розовые очки. Каждый сталкивается с действительностью, что партнер не такой, каким казался на первый взгляд;

на седьмой год, если у пары нет чего-то общего, то они начинают жить как соседи. И это не про ребенка, это про общее хобби, бизнес, планы и так далее.

— И вот ответ на вопрос, есть ли у пары будущее, заложен в том, как они проходят кризисы. Сообща или один всё тащит на себе? Хотят сохранить отношения или только делают вид? Помогают друг другу или каждый живет в своем мире? — заключила Катерина Захарова.

Взято Источник

03.03.2024