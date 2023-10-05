Дело Сергея Завалихина передали между барнаульскими судами

Сергей Завалихин Фото: Виталий Барабаш

Кроме того, общественники еще немного смягчили меру пресечения: домашний арест заменили куда более “гибким” запретом на совершение определенных действий

Уголовное дело руководителя алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина передали из суда Ленинского района в суд Центрального района Барнаула, а самому общественнику вновь изменили меру пресечения. Об этом корреспонденту рассказал адвокат Завалихина Валерий Давыдов.

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