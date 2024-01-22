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Дело в деньгах. Индия шантажирует Россию?

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22 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Последние несколько недель СМИ пестрят заголовками, что Индия якобы шантажирует Россию. Камнем преткновения выступает стоимость русской нефти, которая ранее продавалась со значительным дисконтом, в то время, как сейчас скидка существенно сократилась.

Ещё в начале января официальному Нью-Дели пришлось опровергать информационные вбросы. Так министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что никаких проблем с поставками с “Сахалина-1” нет, а сокращение объема закупок – вполне нормальная ситуация.

Действительно, нефтяной экспорт в Индию несколько упал и составляет теперь около 1,5 млн б/с. Рекорд поставок был зафиксирован в мае 2023 года и составил 2,1 млн б/с. Однако здесь необходимо понимать две вещи. Во-первых, 1,5 млн б/с – все равно очень много. Для сравнения – в Китай идет 2,25 млн б/с (данные за декабрь). Во-вторых, сокращение объема произошло из-за перенаправления поставок в другие страны. И это как раз плюс, поскольку Россия постоянно находит новых импортеров Urals (и других сортов), что повышает востребованность нашей нефти и, соответственно, снижает уровень дисконта.

В общем, никаких проблем с Индией нет. Поставки осуществляются по рыночным условиям. Хотят индийцы существенный дисконт? Пусть хотят, мы же направим танкеры туда, где этот дисконт будет меньше. Вполне закономерная и оправданная политика.

Фото: bangkokbook.ru

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Автор: vizitka01

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