Дело завели из-за гибели двух детей при пожаре на Алтае

По данным СК, родители ушли в магазин, оставив детей дома одних под замком

Место пожара / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей при пожаре в селе Турочак Республики Алтай, рассказали в региональном Следкоме.

Инцидент случился вечером 4 марта в одном из домов на улице Пляжной.

“Предполагается, что при пожаре погибли 12-летняя сестра и годовалый сын хозяйки домовладения. Родители ушли в магазин, оставив детей в доме одних без присмотра, закрыв входную дверь веранды на замок. При возникновении возгорания дети не смогли самостоятельно выбраться из дома”, – сообщает СК.

Правоохранители устанавливают причину пожара и прочие обстоятельства произошедшего. Тела детей направили на судмедэкспертизу.

Горняк22



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