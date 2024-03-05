реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дело завели из-за гибели двух детей при пожаре на Алтае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По данным СК, родители ушли в магазин, оставив детей дома одних под замком

Дело завели из-за гибели двух детей при пожаре на Алтае

Место пожара / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей при пожаре в селе Турочак Республики Алтай, рассказали в региональном Следкоме.

Инцидент случился вечером 4 марта в одном из домов на улице Пляжной.

“Предполагается, что при пожаре погибли 12-летняя сестра и годовалый сын хозяйки домовладения. Родители ушли в магазин, оставив детей в доме одних без присмотра, закрыв входную дверь веранды на замок. При возникновении возгорания дети не смогли самостоятельно выбраться из дома”, – сообщает СК.

Правоохранители устанавливают причину пожара и прочие обстоятельства произошедшего. Тела детей направили на судмедэкспертизу.

Горняк22

Источник

горняк22 телеграм
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp