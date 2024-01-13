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Дело завели на водителя грузовика, сбившего мальчика на улице Попова в Барнауле

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Также в отношении него составили пять протоколов

Дело завели на водителя грузовика, сбившего мальчика на улице Попова в Барнауле

Кадр: “Инцидент Барнаул”

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении водителя КамАЗа, который проехал на красный и сбил ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

ДТП случилось 11 января в 18:51 в районе дома № 188/1 по улице Попова. Шофер 1959 года рождения, двигаясь от Павловского тракта в сторону Взлетной, проскочил на запрещающий сигнал светофора и наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый. Несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован.

Еще на месте происшествия в отношении мужчины составили пять протоколов по части 1 статей 11.23, 12.21, 12.27, 12.37 и 12.5 КоАП РФ.

Теперь же ему вменяют еще и часть 1 статьи 264 УК РФ – нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

город Горняк

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