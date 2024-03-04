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Демешин пригрозил мэру Новоалтайска проверкой и потребовал наладить работу транспорта

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Демешин пригрозил мэру Новоалтайска проверкой и потребовал наладить работу транспорта

Рейд по проверке общественного транспорта Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Заместитель генпрокурора потребовал решить проблему в кратчайшие сроки. Глава Новоалтайска пообещал провести необходимую работу

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин дал месяц главе Новоалтайска на решение проблемы с транспортом, пригрозив администрации проверками, сообщает “Вести22”.

“Вам месяц на то, чтобы наладить транспортное сообщение и показать это людям. Если в течение месяца ни мы, ни люди не увидим изменения, Антон Андреевич (прокурор Алтайского края Антон Герман – прим. ред. БФ), давайте поручение и заходите вместе с ФСБ и БЭПом проверять администрацию – именно полностью бюджетное финансирование. На что тратит деньги: себе на чай, который секретарша заносит, или на дороги людям”, – распорядился замгенпрокурора России.

Ранее Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске. Жители посёлка Белоярск рассказали, что новым пассажироперевозчик с 1 января сократил число автобусов до одного. К тому же, он якобы постоянно нарушает расписание. С начала года в прокуратуру поступило уже более 50 аналогичных жалоб.

В свою очередь глава Новоалтайска пояснил, что 30-й автобусный маршрут “оптимизировали” ради большей рентабельности. По его словам, в “остродефицитном” бюджете нет средств на ремонт всех дорог.

Однако прокуроров такой ответ не устроил. Они посчитали, что администрация города не предпринимает должных мер для решения транспортной проблемы.

Взято отсюда

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