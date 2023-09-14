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Демонтаж шашлычной “У Григорича” откладывается

ГОРНЯК2201 mins

Кафе на Змеиногорском тракте, 118д планировали снести еще этим летом в связи со строительством новой транспортной развязки. Пока здание не препятствует проведению строительных работ, пояснили в региональном минтрансе. Однако распрощаться с легендой все же придется. Когда конкретно – не известно.

Сама шашлычная не закроется, а переедет в придорожный комплекс с башней и часами по соседству. Его начали возводить еще в 2015 году. По имеющейся информации, кафе могут открыть уже этой осенью, когда обустройство транспортной развязки будет в самом разгаре.

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