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День Ильи Муромца: приметы, что можно и нельзя делать 1 января

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День Ильи Муромца: приметы, что можно и нельзя делать 1 января

Особое внимание уделяли в этот день приметам погоды

1 января православные вспоминают святого мученика Вонифатия Тарсийского, а также преподобного Илию Муромца, Киево-Печерского чудотворца. В народе же отмечали день Ильи Муромца.

В этот день отмечают Новый год. В России праздник празднуют с особым размахом. Однако стоит не забывать, что сейчас идет пост, и верующие люди его соблюдают – не употребляют спиртное и пищу животного происхождения.

Главный новогодний атрибут в этот день – ель. Считается, что это дерево связывает человека с природой, поэтому у ели просили сил и здоровья.

По традиции праздничный стол в этот день должен ломиться от разнообразных блюд, так как они являются залогом того, что весь год семья не будет испытывать нужду.

На Новый год принято дарить подарки. Считается, что они принесут счастье и дарителю, и получателю.

Также по приметам 1 января гадали, будет ли плодородным наступающий год.

Что нельзя делать 1 января

  • Запрещается класть гостя на супружескую постель, иначе в дом придет измена.
  • Нельзя вступать в Новый год с долгами. В противном случае весь год не сможете расплатиться.
  • Не рекомендуется выносить мусор, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Женщинам не стоит брать в руки карты – к разладу в отношениях.
  • Не разрешается пришивать пуговицы. К нарушителю запрета вернутся старые проблемы.
  • Нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, иначе весь год пройдет без отдыха.

Приметы

  • Какая погода стоит 1 января, такая же будет и 1 июня.
  • Уголь на загнетке в печи разгорается сам – к морозу.
  • Снегирь поет – к снегопаду.
  • Если сильный ночной мороз днем ослабевает, а к вечеру вновь крепчает – ждать затяжной оттепели.
  • Дует слабый ветер – к устойчивой малооблачной погоде.

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Взято отсюда

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