День Кикиморы: приметы, запреты и почему 2 марта наблюдали за погодой

Хорошей приметой было в этот день выпить много воды
Православная церковь 2 марта вспоминает великомученика Федора Тирона, а также чтит память праведной Мариамны Кикиморы. В народе принято отмечать день Кикиморы.
По приметам в этот день можно было носить только поношенную одежду и есть из старой посуды. Это приучает к смирению.
По традиции в этот день нужно было выпить как можно больше холодной воды, чтобы очистить организм не только в физическом, но и в духовном смысле.
2 марта наблюдали за погодой. Так, какая погода будет в этот день, таким выдастся и лето.
Приметы
- Птицы вернулись с юга – весна наступит рано.
- Утром по небу плывут темные кучевые облака – скоро пойдет дождь.
- Туман в начале дня – к похолоданию в мае.
- Дождь пошел – к богатому урожаю.
- Погода в Федоров день предвещает такую же погоду летом.
- С крыш свисают длинные сосульки – весна простоит долго.
- Облака находятся высоко и бегут быстро – день будет солнечным.
Что нельзя делать 2 марта
- Стричься.
- Приобретать новую обувь.
- Носить черную одежду.
- Топтать землю.
- Муж и жена не должны спать отдельно.
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Взято отсюда