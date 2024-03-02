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День Кикиморы: приметы, запреты и почему 2 марта наблюдали за погодой

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День Кикиморы: приметы, запреты и почему 2 марта наблюдали за погодой

Хорошей приметой было в этот день выпить много воды

Православная церковь 2 марта вспоминает великомученика Федора Тирона, а также чтит память праведной Мариамны Кикиморы. В народе принято отмечать день Кикиморы.

По приметам в этот день можно было носить только поношенную одежду и есть из старой посуды. Это приучает к смирению.

По традиции в этот день нужно было выпить как можно больше холодной воды, чтобы очистить организм не только в физическом, но и в духовном смысле.

2 марта наблюдали за погодой. Так, какая погода будет в этот день, таким выдастся и лето.

Приметы

  • Птицы вернулись с юга – весна наступит рано.
  • Утром по небу плывут темные кучевые облака – скоро пойдет дождь.
  • Туман в начале дня – к похолоданию в мае.
  • Дождь пошел – к богатому урожаю.
  • Погода в Федоров день предвещает такую же погоду летом.
  • С крыш свисают длинные сосульки – весна простоит долго.
  • Облака находятся высоко и бегут быстро – день будет солнечным.

Что нельзя делать 2 марта

  • Стричься.
  • Приобретать новую обувь.
  • Носить черную одежду.
  • Топтать землю.
  • Муж и жена не должны спать отдельно.

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Взято отсюда

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